DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Gistermorgen botsten om 7.40 uur op de rotonde in de Rheiderlandstraße (K27) / Hauptstraße (L31) in Weener twee personenauto’s tegen elkaar. Daar werd de Opel van een 19 jarige vrouw uit Weener door een 26 jarige bestuurder van een Skoda uit Bunde over het hoofd gezien. Beide bestuurders bleven bij het ongeval ongedeerd. De auto’s moesten worden afgesleept. Bij de controle van de bestuurders kwam naar voren dat de 26 jarige man onder invloed van verdovende middelen verkeerde. De speekseltest reageerde positief op THC, Amfetamine en cocaïne. De man werd voor een bloedproef meegenomen naar het politiebureau. Er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Vanmorgen is op de Eems, ter hoogte van de Am neuen Hafen in Haren en lege tanker tegen de oever gevaren. Het schip kwam daardoor dwars over de Eems te liggen. Het ongeval gebeurde doordat de schipper de sterke stroming in de Eems onderschatte. Korte tijd later botste een onbeladen vrachtschip, die uit de tegenovergestelde richting kwam, tegen de tanker. Er raakte niemand gewond. Het scheepsvaartverkeer werd ter hoogte van het ongeval stilgelegd. Inmiddels zijn de schepen naar de haven gesleept en is de Eems ter hoogte van Haren weer vrij. Over de hoogte van de schade is niets bekend.

Gisteren is tussen 6.30 en 15.50 uur op de parkeerplaats “An der Autobahn 31” in Haren een zwarte BMW aangereden. De veroorzaker is er vandoor gegaan. De schade wordt op 5.000 euro geschat.

Papenburg

Vanmorgen is in een woning aan de Splitting rechts in Papenburg een elektrische deken in brand gevlogen. Het vuur breidde zich uit in de slaapkamer en de vliering. De bewoners konden zich op tijd in veiligheid stellen. Het vuur werd door brandweer papenburg geblust. De woning is momenteel onbewoonbaar. De schade wordt op 150.000 euro geschat.

Op 8 februari vond om acht uur ’s ochtends op de Isern Porte in Papenburg een ongeval plaats. Een vrouw op een fiets passeerde in de richting van het Mittellandkanal een bus, maar zag daarbij de tegemoetkomende Audi van een 23 jarige man over het hoofd. Ze botste tegen de buitenspiegel van de Audi en kwam ten val. De bestuurder sprak even met de vrouw, waarna ze haar weg vervolgde. De politie wil graag met de vrouw en eventuele getuigen van het ongeval in contact komen.

De politie van Papenburg is op zoek naar de eigenaars van twee fietsen (zie foto’s) . De twee mountainbikes, van het merk Trek, type 3900 en van het merk Scott, type YZ2 Project Octagon, werden op het station in Papenburg aangetroffen en zijn vermoedelijk van diefstal afkomstig.

Emsland/ Dortmund

In de strijd tegen een landelijke bende professionele autodieven hebben vanochtend ongeveer 90 agenten in totaal vier panden op woon- en bedrijfsadressen in Dortmund doorzocht. Hierbij werden naast de politie van Dortmund, de Oostenrijkse federale recherche, het Bosnische ministerie van Binnenlandse Zaken van het kanton Sarajevo en Europol ook agenten uit Emsland/Grafschaft Bentheim ingezet. Er zijn drie mannen in de leeftijd tussen 25 en 61 jaar aangehouden. Tegen twee van hen was al een arrestatiebevel van kracht. Er werden voertuigen, waarvan een deel was gedemonteerd, een klein geldbedrag en een motorfiets aangetroffen. De agenten vonden ook verschillende voertuigonderdelen (meerdere motorblokken, multimediasystemen, enz.) die afkomstig waren van diefstallen

Heinz Defayay, hoofd van de Centrale Recherche van het politiebureau Emsland/Grafschaft Bentheim, is verheugd over het succes van het onderzoek en de zeer goede samenwerking tussen de betrokken autoriteiten. “Op deze manier hebben we samen een tastbare slag toegebracht aan een internationaal actieve autosmokkelbende.”

De mannen worden verdacht van het plegen van een groot aantal zogenaamde ‘homejacking’-delicten. De daders ’s zouden ’s nachts woningen zijn binnengedrongen om met de originele verkregen sleutels hoogwaardige Mercedes-, Audi- en VW ’s te stelen. De slachtoffers merkten de diefstal meestal pas de volgende ochtend op. Vaak werden er in één nacht meerdere diefstallen gepleegd.

De bende is een Bosnische groep criminelen die illegaal in Dortmund verbleef en van daaruit naar verluidt “homejacking” uitvoerde in Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen en Hessen. De materiële waarde van de gestolen voertuigen bedraagt ​​ongeveer 1,5 miljoen euro. Het omvat inbraken in Emsland (Lünne en Geeste) en Osnabrück (Belm en Dissen). Het mogelijke doel was om de voertuigen winstgevend in het buitenland te verkopen.