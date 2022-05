Sportieve afsluiting van Scoor een Boek!

VLAGTWEDDE – Dat lezen en bewegen goed samengaan bewijzen we al 10 jaar met het programma Scoor een Boek! Afgelopen februari trapten we onze 11e editie af en konden kinderen van de basisschool laten zien hoe goed lezen en bewegen kunt combineren. Op woensdagochtend 18 mei vindt de afsluiting van Scoor een Boek! plaats op het sportveld van Voetbalvereniging Westerwolde in Vlagtwedde. Samen met Huis van de Sport, Westerwolde beweegt en voetbalvereniging Westerwolde organiseert Biblionet Groningen deze afsluiting. In gemeente Westerwolde doen 11 groepen van 10 scholen mee met dit lees- en beweegfestijn. CBS De Verrekijker, OBS De Clockeslach, RKBS Bonifatius, CBS De Zaaier, SWBS Pork, OBS De Vlinder, OBS Oosterschool, CBS De Looplank, OBS De Wiekslag (2 groepen) en OBS Willem Lodewijck.

Voor elk gelezen boek kregen de leerlingen een sticker, deze wordt op een poster geplakt, en kunnen hiermee punten verdienen. Daarnaast konden ze meedoen met verschillende energizers in de klas. Tijdens het project gaan leesconsulenten in de klas bij de start en in de rust uitleg geven en hulp aanbieden en er werd een filmpje met o.a. Mo El Hankouri van FC Groningen vertoond.

Wethouder Wietze Potze deelt de prijzen uit voor sportiefste klas en de klas met de meest gelezen boeken. Ook konden kinderen thuis met hun familie allerlei leuke lees- en beweegopdrachten doen via www.scoorthuis.nl waarmee punten voor hun klas werden verdiend. Dit gaat ook beloond worden met een mooie prijs. Tevens maakt de wethouder de stand van het aantal gelezen boeken in de gemeente Westerwolde en in de hele provincie Groningen bekend.

