Westerwolde ontvangt Weerdinge op de Barlage in Vlagtwedde

VLAGTWEDDE – Westerwolde speelt zondag 22 mei (morgen dus) haar een na laatste thuiswedstrijd van het seizoen. Te gast is dan Weerdinge, de ploeg die nog volop strijdt om de nacompetitie te ontlopen. De eerste wedstrijd tussen beide ploegen in Weerdinge eindigde in een gelijkspel: 2 – 2. Pas in de extra tijd wist Westerwolde destijds een punt uit het vuur te slepen. Gelet op deze wedstrijd op 17 oktober van het vorig jaar en de huidige stand op de ranglijst van beide ploegen, belooft het ook nu in Vlagtwedde weer een boeiend treffen te worden.



De ploeg uit Weerdinge staat op dit moment op de twaalfde plaats, hetgeen een nacompetitieplaats is. Uit de 22 gespeelde wedstrijd heeft het team van trainer Pol tot dusver 14 punten verzameld. Het doelsaldo van Weerdinge is 22 – 62. Westerwolde staat nu op de achtste plaats van de ranglijst met nu 31 punten uit 21 wedstrijden en een doelsaldo van 32 – 45. Wel kan er geconstateerd worden dat Westerwolde nog volop meedoet in de race de uiteindelijk vijfde plaats in de eindrangschikking te behalen.



De wedstrijd op sportpark De Barlage in Vlagtwedde begint zondagmiddag zoals gewoonlijk om 14.00 uur en staat onder leiding van arbiter R.K. Tuinstra uit Niebert. Wedstrijdsponsor is Houthandel Westerwolde uit Onstwedde en pupil van de week is dit keer Marnick Buurman. Na afloop zal feest-dj Robin Hulshof middels zijn muziekkeuze proberen de stemming er nog geruime tijd in te houden. Ingrediënten genoeg dus om zondagmiddag enige tijd op de plaatselijke sportpark te vertoeven.

