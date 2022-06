RTV Westerwolde zendt rechtstreeks uit vanaf de Schutsemarkt in Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – Vandaag zendt RTV Westerwolde rechtstreeks vanaf de Schutsemarkt uit.

Na drie afgelaste edities (weersomstandigheden en corona) wordt vandaag langs het diep tussen de Zuidkantklap en de Ommerlanderklap in Nieuwe Pekela de Schutsemarkt gehouden. Deze jaarmarkt is al ruim dertig jaar een begrip in Nieuwe Pekela en omstreken.

In juni 1989 kreeg Nieuwe Pekela een nieuwe vaarroute. Een aanwinst voor de vaarrecreatie door Oost-Groningen en voor het dorp. De openingsfestiviteiten bestonden onder andere uit een grote markt annex braderie. Ruim 120 standhouders stelden hun marktkramen aan weerszijden van het Pekelder Diep op. Dit was een groot succes waardoor de handelsvereniging besloot er een terugkerend festijn te maken. De Schutsemarkt werd ‘geboren’. De Schutsemarkt is begonnen als braderie in 1989 en officieel opgericht in 1990 en wordt sindsdien georganiseerd door enthousiaste vrijwilligers.

De stichting organiseert de jaarmarkt op de 2e zaterdag in juni in Nieuwe Pekela. Elk jaar start het bestuur in januari de activiteiten om van de jaarmarkt weer een succesvol evenement te maken. Naast het bestuur maakt de stichting ook gebruik van zeer betrokken vrijwilligers die de standhouders begeleiden naar hun standplaats, vragen van standhouders beantwoorden of eventuele kleine problemen ter plekke oplossen. Samen met de vele vrijwilligers maken we er voor de standhouders en haar bezoekers een gezellige markt van. (Bron: Schutsemarkt)

De markt werd vanmorgen door burgemeester Jaap Kuin en muziekvereniging Excelsior geopend. Naast een gezellige braderie is er live muziek van Anton Smit en Krzysztof Groen, zijn de tuin van de familie Broekema en het Kapiteinshuis geopend en in het Pekelderdiep kan de jeugd spelen met waterballen. Er is een glijbaan van 8 meter hoog te vinden, de grootste mobiele ballenbak, radarbootjes en een echte zweefmolen. Veel attracties zijn dankzij sponsoren gratis. RTV Westerwolde is ook een deel van de dag aanwezig en zendt vanuit de regiewagen rechtstreeks uit.

Foto’s: Jan de Vries