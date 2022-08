Cosis stopt met dagbesteding op de kinderboerderij Oude Pekela

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 11 augustus, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ZONNIG EN WARM | ‘S NACHTS NOG KOELTE

Voorlopig blijft het zeer zonnig en dat zal minstens tot en met zondag duren, hoewel er in het weekend wel wat wolkenvelden uit het oosten komen. De kansen op een regenbui nemen pas na het weekend toe, al zal er niet meteen overal regen gaan vallen.

Vandaag wordt het in ieder geval een graad of 30, met een zwakke tot matige noordoostenwind. De lucht is nog steeds droog maar daardoor koelt het later vanavond nog vrij snel af. Komende nacht is de minimumtemperatuur ongeveer 15 graden en dan is het opnieuw nevelig met kans op een paar mistbanken. Morgen wordt het ’s middags ongeveer 31 graden. Net als vandaag is er morgen een zwakke tot matige noordoostenwind.

In het weekend mag je rekenen op maxima van 32 of 33 graden en op minima van 15 tot 18 graden. Er komt dus een beetje bewolking maar het is nog steeds warm zomerweer. Dat is het ook op maandag met een maximum rond 30 graden. Dn wordt het ook benauwd met weinig wind en later op de dag een bui. Na de maandag neemt de kans op buien geleidelijk toe en gaat de temperatuur per dag enkele graden omlaag.