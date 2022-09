Imposant concert rond het jubilerende VKSO het orkest van de Veenkoloniën

WILDERVANK, REGIO – Het orkest van de Veenkoloniën bestaat 12.5 jaar. Al maanden werken meer dan 150 personen er hard aan om van deze onderscheidende jubileumconcerten + wereldpremière een groot succes te maken.

Het VKSO is in 2010 opgericht door dirigent Lubertus Leutscher om daarmee de Veenkoloniën een geheel eigen symfonieorkest te bieden. In de korte tijd van zijn bestaan is het een bekend en geliefd orkest in de symfonische wereld geworden. Het orkest bestaat uit professionals, conservatoriumstudenten en zeer getalenteerde amateurs en heeft een veelzijdig repertoire opgebouwd dat varieert van werken van Bach tot Andriessen.

Om het jubileum te vieren heeft dirigent Lubertus Leutscher samen met zijn artistieke team een prachtig programma samengesteld met hoogtepunten uit het oeuvre van het orkest. Deze ‘highlights’ worden voorafgegaan door een wel heel bijzonder programmaonderdeel: het VKSO zal de wereldpremière brengen van het eerste deel van de vijfde symfonie, de ‘Sinfonia Epica’ van de bekende Stadskanaalster componist Cornelis Dopper. Dit nog nooit uitgevoerde werk is in samenwerking met de Stichting Cornelis Dopper ontwikkeld en ‘speelklaar’ gemaakt. Dat het werk nog nooit gespeeld is, komt vooral door de aard van het werk en het grote aantal uitvoerenden dat nodig is voor een uitvoering: groot orkest en koor (150 uitvoerenden) met drie solisten in een complexe partituur die bijna de kwalificatie van ‘opera’ verdient. Het werk wordt dan ook door koor, orkest en solisten theatraal neergezet als ware het een scène uit een opera. Een zeer bijzonder concept dat zeker een onuitwisbare indruk bij het publiek zal achterlaten!

12.5 jaar VKSO betekent ook 12.5 jaar geschiedenis van de Veenkoloniën.

Beno Hofman, begenadigd verteller en historicus zal het gehele programma presenteren aan de hand van zijn ‘Verhaal van de Veenkoloniën’. Highlights’ uit 12,5 jaar VKSO (delen uit de ‘Saffraansymfonie’, de voetbalopera ‘Veendammer Wind’ en de indrukwekkende muzikale geschiedenis van onze ‘Joodse Streekgenoten’) zullen na de pauze worden ingebed in de verhalen van Beno Hofman en worden uitgevoerd door orkest en groot koor met een keur aan bekende solisten die al eerder in het bestaan van het VKSO acte de préséance hebben gegeven.

Solisten zijn tenor Falco van Loon, bas- bariton Martijn Sanders, altmezzo Carina Vinke, Mezzosopraan Hanneke Tichelaar, streektaalzanger Bert Hadders, Het Bolotny Trio, de Indiase muzikant Sandip Bhattacharya en gitarist, schrijver, producer en YOGI Jan Kuiper. Regie en theatrale setting zijn in handen van regisseur Kees Scholten en ontwerper Harm Naaijer. Het VKSO, het VKSO-Concertkoor, het Duitse ‘Chor des Städtischen Musikverein Meppen’ en de solisten staan onder leiding van dirigent Lubertus Leutscher.

De première is op zondag 25 september in het Atlas Theater te Emmen. Daaropvolgende concerten zijn in Theater De Tamboer in Hoogeveen op zondag 9 oktober, Cultuurhuis De Klinker in Winschoten op zondag 16 oktober en de St.- Martinuskirche, ook wel De DOM genoemd, in Haren (Ems) Duitsland op zondag 6 november. Alle concerten beginnen ’s middags om 15.00 uur.

Ingezonden