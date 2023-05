Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 20 mei, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

VANDAAG NOG ZONNIG | VOLGENDE WEEK KOELER

Het is vandaag nog een mooie zonnige dag met vooral later een beetje hoge bewolking. Een hogedrukgebied is nu wat verder weg boven Noorwegen en Zweden en daardoor is er een matige noordoostenwind met windkracht 3 tot 4, en af en toe een vlaag van windkracht 5. De wind speelt dus een rol, maar de temperatuur loopt door de zon lekker op en bereikt 18 tot 20 graden.

Vannacht komt er uit het oosten wel wat meer bewolking en mogelijk valt er vannacht ook een bui. En dat is een beetje een voorteken voor morgen want dan zal de bewolking toch wel domineren en er zullen ook een paar gebieden met wat regen of enkele buien ontstaan. Dus het kan soms regenen, maar ondanks dat krijgen we middagtemperaturen van 20 tot 23 graden. De wind is morgen zwak tot matig uit het noorden.

Na dit weekend is het maandag ook 20 graden of iets meer maar dat gaat ook dan met vrij veel bewolking. Daarna is het met een noorden- of noordwestenwind veel koeler met maxima van 16 tot 18 graden. Maar dat is met overwegend droog weer met af en toe mooie opklaringen.