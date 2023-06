Kandidaten gezocht voor de Groninger Cultuurprijzen 2023

GRONINGEN – De provincie Groningen en het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen organiseren dit jaar weer de uitreiking van de cultuurprijzen in Groningen. De prijzen zijn bedoeld voor personen, instellingen of groepen die een bijzondere impuls geven aan de culturele sector in Groningen. Er is een categorie voor professionals, amateurs en talenten. De winnaars van de prijzen ontvangen een geldbedrag van € 5000. Kandidaten aandragen kan tot en met 2 juli via www.cultuurprijsgroningen.nl. De prijsuitreiking is op vrijdag 6 oktober.



Groninger Cultuurprijs

De Groninger Cultuurprijs is een prijs voor een Groninger persoon, gezelschap of instelling die een grote bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling en/of zichtbaarheid van de Groninger kunst en cultuur. De Cultuurprijs is specifiek gericht op professionals.



Groninger Talentprijs

De Groninger Talentprijs wordt uitgereikt aan een bijzonder talent uit de provincie Groningen en bestaat uit een opdracht om met begeleiding van een meester naar keuze een verhaal over Groningen te vertellen. Het vertellen moet breed opgevat worden en kan via verschillende kunstvormen worden uitgevoerd, bijvoorbeeld dans, muziek of beeldende kunst. Deze uitvoering wordt gepresenteerd tijdens de uitreiking van de Groninger Cultuurprijzen.



Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst

De Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst van het Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen gaat naar een amateurkunstenaar of vereniging die een uitzonderlijke prestatie heeft geleverd in het afgelopen jaar. Kandidaten voor deze prijs houden zich niet beroepsmatig bezig met kunst en cultuur.



Jury

Een jury met leden uit verschillende culturele werkvelden beoordeelt alle aanmeldingen en stelt per categorie een top-drie samen. De jury bestaat dit jaar uit Maria Koijck, Jan-Gerd Krüger, Mohamed Yusuf Boss, Renée Luth en Peter Weening.



Aanmelden kandidaten

Kandidaten kunnen zich tot en met 2 juli aanmelden, of dat door anderen laten doen, via het aanmeldformulier. De voorwaarden staan op www.cultuurprijsgroningen.nl. Cultuurgedeputeerde Mirjam Wulfse roept creatievelingen uit de provincie op om zich te melden. “Deze initiatieven helpen om het culturele veld te stimuleren, dragen positief bij aan ons imago en laten zien hoe aantrekkelijk en veelzijdig de provincie Groningen is. Veel succes!”



Uitreiking

De prijzen worden vrijdag 6 oktober 2023 uitgereikt door René Paas (commissaris van de Koning en voorzitter Prins Bernhard Cultuurfonds Groningen) en de gedeputeerde Cultuur van de provincie Groningen.



Laatste editie in 2019

In 2019 werden de Groninger Cultuurprijzen voor het laatst uitgereikt. De Wijk De Wereld won de Groninger Cultuurprijs voor Amateurkunst, Mohamed Yusuf Boss won de Groninger Talentprijs en het Noordpool Orkest de Groninger Cultuurprijs. Door de coronacrisis en de gevolgen daarvan voor de cultuursector werden in de afgelopen drie jaar geen prijzen uitgereikt.



