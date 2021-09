Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 12 september, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

GEREGELD ZON | LICHT WISSELVALLIG SEPTEMBER-WEER

Er zijn wolkenvelden, maar vanmiddag schijnt de zon geregeld en het blijft vrijwel droog. Er passeert een inactief front, waardoor er vanmiddag minder vochtige lucht wordt aangevoerd. De middagtemperaturen komen te liggen rond 20 graden, bij een zwakke tot matige zuidwestenwind, die in de middag naar het noordwesten draait.

Vannacht zijn er weer wolkenvelden met soms een spatje regen bij een zwakke noordwestenwind. De minimumtemperaturen komen te liggen rond 14 graden. Morgen is het eerst bewolkt en dit gaat over in vrij veel stapelwolken, waarbij de zon zich in de middag nu en dan laat zien. De middagtemperatuur komt uit op ongeveer 18 of 19 graden, bij een zwakke noordwestelijke wind.

Daarna is het beeld wisselend en dan zijn er dinsdag weliswaar flinke zonnige perioden bij maximumtemperaturen rond 22 à 23 graden. De woensdag staat echter in het teken van veel buien, met kans op onweer. Het wordt donderdag weer iets beter met hooguit een paar buien en regelmatig zon. Kort samengevat: (licht) wisselvallig weer, met soms best mooie momenten/droge perioden en middagtemperaturen tussen 19 à 21 graden.