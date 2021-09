Bekende Brocanteurs op Fraeylema

SLOCHTEREN – Veertig bekende brocanteurs afkomstig uit heel Nederland stallen hun mooiste Brocante uit op het voorterrein van de Fraeylemaborg. Alle stijlen zijn vertegenwoordigd, van Stoer-Industrieel tot Romantisch-Liefelijk, Shabby-Chic en Boudoir. Er zal ook Engels zilver en interessant serviesgoed zijn.

Er is muziek zo draait Jan vinyl platen op het horeca plein en er zijn hapjes en drankjes onder andere van de Dis Taarterij en van Hans de Zalm man.

De sfeer van het eeuwenoude landgoed zal de liefhebbers van brocante aanspreken. Het landgoed is doorleefd net als de objecten die de brocanteurs aanbieden.

Bezoekers van de Brocantefair Fraeylema kunnen de borg bezoeken, ook de zolder is sinds kort toegankelijk. Leer meer over de borg via de gratis Fraeylema app. Zowel in de borg als in het Koetshuis exposeert Marie Cecile Thijs fascinerende foto’s die doen denken aan de schilders van de Gouden Eeuw.

Al met al een heerlijk dagje uit op het landgoed Fraeylemaborg.

Datum: zaterdag en zondag 25 & 26 sept 2021. van 11 tot 17 uur.

Adres: Hoofdweg 30, 9621 AL Slochteren.

Klik HIER voor meer informatie.

Ingezonden