Test opslag waterstofgas in zoutcavernes lijkt succesvol

ZUIDWENDING – Op de Gasunielocatie in Zuidwending dient zich een nieuwe mijlpaal rondom waterstof in het algemeen en waterstofopslag in het bijzonder aan. Om hierbij stil te staan werden vandaag enkele journalisten / verslaggevers voor een rondleiding uitgenodigd. Vanuit Gasunie waren Hans Coenen, directeur Corporate Strategy bij Gasunie, en enkele medewerkers aanwezig.

Op maandag 23 augustus werd een start gemaakt met het demonstratieproject waterstofopslag op de locatie in Zuidwending. Deze stond voor het voorjaar gepland, maar was uitgesteld vanwege een verstopping in de boorpijp.

De werkzaamheden vinden plaats op locatie A8. Hier is nog geen caverne gemaakt, maar wel een boorgat. Daardoor is men in staat om met kleine hoeveelheden waterstof veel te kunnen onderzoeken. Er zijn materialen en onderdelen ingebouwd die geschikt zijn voor de opslag van waterstof om de werking hiervan te beoordelen. De test lijkt succesvol.

De zoutcaverne die 1700 meter diep is en een doorsnee heeft van 70-80 meter, wordt de komende tijd gevuld met groenwaterstofgas, wat geproduceerd is met behulp van windenergie. Er is per caverne ruimte voor 12 miljoen kilo. Gasunie wil binnen tien jaar vier van die cavernes vullen met waterstofgas. Om deze geschikt te maken en voor de bouw van een bovengrondse installatie is zo’n 500 miljoen euro nodig. Het waterstofgas wordt dan via bestaande aardgasleidingen naar industriegebieden in Nederland, België en Duitsland getransporteerd.

Foto’s: Jan Glazenburg