Bemoeials gezocht!

BELLINGWOLDE – Het MOW I Museum Westerwolde introduceert een kinderbestuur. Door zelf voor en achter de schermen actief te worden leren kinderen van het museum en van elkaar. Tegelijk dragen zij er aan bij het museum aantrekkelijk te maken voor jonge bezoekers. Meedoen is gratis en aanmelden kan vanaf nu tot 11 oktober 2021.



Over het kinderbestuur:

Het MOW is een modern en eigenzinnig museum in Groningen, te vinden op de grens van het weidse Oldambt en het romantische Westerwolde. Jonge bezoekers vinden er extra eigen activiteiten en educatie onder de noemer MOW Jong! Om dat aanbod te verdiepen lanceert het museum een

kinderbestuur.



Voor de periode van een jaar kun je als bestuurslid achter de schermen meewerken in het MOW. In verschillende workshops en excursies leer je alles over het museum, zodat je goed voorbereid bent op je taken. Wat je precies doet kies je zelf, in overleg met anderen. Via social media deel je wat er in het museum te zien en te doen is. Zo maak je ook leeftijdgenoten in de regio enthousiast voor kunst en erfgoed.



Deze vorm van kinderparticipatie biedt kinderen de kans om op een unieke manier kennis te op te doen en vaardigheden te ontwikkelen in de culturele sector, voor jeugd die opgroeit in Oost-Groningen is dat vaak niet vanzelfsprekend. Het MOW draagt met het kinderbestuur graag bij aan de verbreding van hun referentiekader, hun toekomstperspectief en aan een trots gevoel over de eigen regio.



Het kinderbestuur start als driejarig project waarna evaluatie plaatsvindt. Bij succes wordt het kinderbestuur voortgezet.



Dus, zit jouw hoofd altijd vol ideeën? Ben jij tussen de 9 en 13 jaar en nieuwsgierig hoe het er in een museum aan toe gaat? Dan is het Kinderbestuur iets voor jou.



Wat ga je doen?

Vlog over tentoonstellingen en workshops.

Interview een kunstenaar.

Deel foto’s en filmpjes op Insta en TikTok.

Bedenk activiteiten en test ze uit.

Open een tentoonstelling.

Geef een rondleiding



Skills

In bliksemtrainingen leer je alles over het museumwerk. Ook buiten het MOW valt veel te ontdekken, ga je mee op excursie?

Meedoen is gratis en als dank krijg je een Kindermuseumkaart. Daarmee kun je een jaar lang gratis naar alle musea in Nederland.

Meer weten? Kijk op hetmow.nl/kinderbestuur



Meld je aan!

Mail het MOW via hestherbakker@hetmow.nl Vertel wat over jezelf en maak duidelijk waarom je mee wil doen. Vergeet ook je naam, leeftijd, school en woonplaats niet!



Een bestuursjaar start in oktober, maar je kunt je het hele jaar door aanmelden. Als er zoveel belangstelling is dat niet iedereen mee kan doen, hoor je dat. Woon je wat verder van Bellingwolde en is de reis een probleem? Laat het weten, dan bedenken we een oplossing

Tijdens Oktober Kindermaand worden de bestuursleden bekend gemaakt en wordt het bestuur op een feestelijke manier geïnstalleerd.

Ingezonden