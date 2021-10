Toeristenbelasting in Stadskanaal het hardst gestegen

STADSKANAAL, GRONINGEN – Voor een overnachting betaal je dit jaar in Groningen gemiddeld €1,74 toeristenbelasting per persoon, per nacht: een stijging van 9,8% ten opzichte van vorig jaar. Deze toename is sterker dan de landelijke toename van 6,6%. De belasting steeg het hardst in de gemeente Stadskanaal. Dit blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van Bungalowparkoverzicht.nl naar toeristenbelasting.

Toeristenbelasting wordt in rekening gebracht als je overnacht (betaald) in een gemeente waar je niet staat ingeschreven, bijvoorbeeld in een hotel of op de camping. Gemeenten kunnen zelf bepalen of ze dit heffen. Dit kan een vast bedrag per verblijf of een percentage per overnachtingsprijs zijn.

Toeristenheffing sterkst gestegen in Stadskanaal en Midden-Groningen

In 4 van de 10 Groningse gemeenten werd de toeristenbelasting dit jaar verhoogd. Het tarief steeg het hardst in Stadskanaal (+66,7%), gevolgd door Midden-Groningen (+24%), Oldambt (+15,8%) en Eemsdelta (1,7%). In de overige 6 gemeenten bleef het tarief van de toeristenbelasting gelijk.

Toeristenbelasting in Groningen relatief gunstig

Ondanks de verhoging naar gemiddeld €1,74, zijn toeristen in Groningen relatief voordelig uit. Het landelijke gemiddelde is namelijk €1,93 per persoon, per nacht. In Groningen varieert de toeristenbelasting van €1,10 in Oldambt naar €3,70 in stad Groningen. In Pekela, Veendam en Westerkwartier wordt geen toeristenbelasting geïnd.

Ter vergelijking: in Amsterdam betalen toeristen de meeste toeristenbelasting bovenop de overnachtingsprijs: €10,89. Ook in Ouder-Amstel (€7,90) en Landsmeer (€7,89) valt de toeristenbelasting erg hoog uit.

Meer informatie over het onderzoek is te lezen op https://www.bungalowparkoverzicht.nl/nieuws/toeristenbelasting-2021

Ingezonden