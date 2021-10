Burgemeester Cora-Yfke Sikkema opent Bezoekerscentrum Ennemaborg

MIDWOLDA – Vanmiddag is het nieuwe bezoekerscentrum van Het Groninger Landschap in het oude koetshuis op Landgoed Ennemaborg officieel geopend. Het bezoekerscentrum was in eind 2020 al af, echter de coronapandemie stond een officiële opening tot nu toe in de weg. Cora-Yfke Sikkema, burgemeester van gemeente Oldambt, opende Bezoekerscentrum Ennemaborg.

Het Groninger Landschap is in augustus 2020 gestart met het realiseren van een bezoekerscentrum in het Koetshuis op Landgoed Ennemaborg in Midwolda. Voorheen werd het Koetshuis gebruikt als horecagelegenheid. De horeca blijft, maar er zijn een aantal functies aan toegevoegd. Zo is er in de nok van het bezoekerscentrum een nachtbelevingsruimte gecreëerd. In de nachtbelevingsruimte kunnen kinderen middels een spel leren over de nachtdieren op het landgoed. Verder is het koetshuis verduurzaamd en is er een educatieve ruimte waar insecten in de onderwaterwereld bestudeerd kunnen worden.

Slapen bij de Kerkuil

Naast de realisatie van Bezoekerscentrum Ennemaborg in het Koetshuis, wordt ook de werkschuur op het landgoed opnieuw ingericht. De helft van de werkschuur wordt een vakantiewoning en de andere helft blijft zoals het is met plek voor de kerkuil die daar broedt.



Het project Bezoekerscentrum Ennemaborg is mogelijk gemaakt door:

Nationale Postcode Loterij, Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting De Versterking en H.S. Kammingafonds.

Ingezonden door Het Groninger Landschap