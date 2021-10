Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 15 oktober, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJ ZONNIGE MIDDAG | VOLGENDE WEEK ZACHT

Een front met veel bewolking en regen trekt vanochtend door naar het zuiden, maar het klaart weer vrij snel op. Vanmiddag wordt het vrij zonnig met stapelwolken, en mogelijk valt er nog een kleine bui. De temperatuur ligt de hele dag rond 13 graden en de wind is eerst matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten. Vanmiddag waait de wind uit het noordwesten en is dan matig, windkracht 3 tot 4.

Vannacht is er in de Waddenzone nog kans op een buitje van zee, wij hebben dan vrij helder weer met met kans op mistbanken. Minima rond 5 graden. Morgenochtend is het ook rustig weer met een zwakke westenwind en flinke zonnige perioden, in de middag en avond komt er meer bewolking en dan is er ook kans op een bui.

Zondag is er vrij veel bewolking met maar af en toe zon, en soms kan er dan ook een bui of wat motregen vallen. Maximum morgen rond 12, en zondag rond 13 graden. Na het weekend wordt dan de eerste dagen zacht met maxima van 16 tot 18 graden. Dat is door een toenemende zuidenwind. Dat geeft maandag nog wat zon en bewolking, maar dinsdag en woensdag valt er ondanks die warmte af en toe regen.