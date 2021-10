Ontdek de verborgen pracht van de Ruiten Aa

Op de laatste zaterdag in oktober is het mogelijk om vanuit de theetuin van MoeNieks in Vlagtwedde te wandelen in het beekdal van de Ruiten Aa. Waterschap Hunze en Aa’s organiseert dan wandelingen onder leiding van een gids in het kader van De Week van Ons Water. Ook is er in de tuin een ontmoeting mogelijk met de muskusrattenvanger en kunnen de kinderen bloembommen maken. Diezelfde dag wordt er vanuit de tuin ook gewandeld om geld op te halen voor borstkankeronderzoek.

De Week van Ons Water

Twee keer per jaar vinden er tal van activiteiten plaats in De Week van Ons Water. In het voorjaar, meestal in april en in het najaar in oktober. De meeste waterschappen doen hier aan mee door in die week aan inwoners te laten zien wat er allemaal gebeurt op het gebied van waterbeheer. Hunze en Aa’s organiseert dit najaar wandelingen langs de Ruiten Aa, waar ze onder meer een aantal vistrappen realiseerde. Onder leiding van de aquatisch ecoloog kan er op 30 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur meerdere keren een route worden gelopen in het beekdal. Onderweg wordt verteld wat het waterschap allemaal doet voor de vissen in de Ruiten Aa.

Onderweg macrofauna onderzoek

Ergens op de route van de wandeling zal de hydrobioloog langs het water macrofaunaonderzoek doen. De wandelaars kunnen dan zien welk waterleven de Ruiten Aa herbergt en wat dat zegt over de kwaliteit van het water.

Muskusratten in de theetuin

De wandelingen starten en eindigen vanuit de theetuin MoeNieks in Vlagtwedde. In deze tuin is ook een muskusrattenvanger aanwezig om te vertellen over zijn werk. Naaste een aantal opgezette dieren zal hij ook vangmateriaal laten zien dat gebruikt wordt.



Voor kinderen: bloembommen maken!

De kinderen die de tuin bezoeken, kunnen zelf bloembommen maken, dat zijn ronde pakketjes met zaden. De bloembommen die gemaakt worden, mogen de kinderen meenemen naar huis. Dan kunnen ze zelf een plekje zoeken die ze willen opfleuren met kleurige bloemen.

Pink Ribbon

Op dezelfde dag zijn er ook tientallen wandelaars die een lus lopen van 6 of 9 kilometer vanuit de theetuin rondom het Westerwoldepad. Zij doen dit om geld in te zamelen voor Pink Ribbon dat gebruikt wordt voor borstkankeronderzoek. Elders in de regio is dan ook een estafette gaande van wandelaars die samen het honderd kilometer lange Westerwoldepad lopen. Zij zijn die dag dan in alle vroegte al vertrokken vanuit de theetuin.

Waar?

Theethuin MoeNieks

Weenderstraat 44

Vlagtwedde

Wanneer? Zaterdag 30 oktober tussen 11.00 en 15.00 uur