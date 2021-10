Griepvaccinaties 2021 op dinsdag 26 en donderdag 28 oktober bij Huisartsenpraktijk Postma

VLAGTWEDDE – Vorige week zijn door Huisartsenpraktijk Postma de uitnodigingen voor de griep-en pneumococcen vaccinaties verzonden. Helaas hebben we deze week veel meldingen gehad van mensen die deze uitnodiging niet hebben ontvangen terwijl ze wel op de verzendlijst staan. We hebben nog niet kunnen achterhalen waardoor het mis is gegaan met het verzenden van de brieven. Mocht u geen uitnodiging hebben ontvangen en wel in aanmerking komen voor de griepprik, dan kunt u deze nieuwsbrief zien als een uitnodiging. Deze uitnodiging geldt ook voor iedereen vanaf 60 jaar.

Misschien komt u ook nog in aanmerking voor vaccinatie tegen pneumococcen. Dit voorkomt een longontsteking door de pneumococ. Deze vaccinatie bestaat al langer maar wordt sinds 2020 aan een deel van de ouderen aangeboden. Zo moet in de komende jaren deze longontsteking worden teruggedrongen. In 2021 zijn de geboortejaren 1948, 1949, 1950, 1951 en 1952 aan de beurt.

Deze vaccinatie wordt gelijktijdig met de griepprik gegeven.

Handige tips:

Kom samen met uw huisgenoten. Kom op het aangegeven tijdsvak bij de letters van uw achternaam.

Houd ruim afstand van anderen en kom niet te vroeg. Kom als het kan lopend of op de fiets naar de praktijk zodat we parkeerruimte over houden voor mensen die van ver komen. Desinfecteer bij binnenkomst uw handen. Draag gemakkelijke kleding. De griepvaccinatie wordt in de linker bovenarm gegeven en de pneumococcenvaccinatie in de rechter bovenarm.

Let op: kom niet naar de vaccinatiedag bij hoesten, koorts, verkoudheid en als u zich ziek voelt.

Zo kunnen we er samen voor zorgen dat we op een rustige en veilige manier de vaccinaties kunnen geven.

Wilt u bij verhindering contact opnemen. U kunt dan een afspraak maken voor een ander tijdstip.

Bedankt voor uw medewerking en tot ziens op een van de vaccinatiedagen.

team huisartsenpraktijk Postma

tel:0599 217000

Tijdsschema:

U kunt op de onderstaande dagen een griepprik halen in de praktijk aan de Dr P.Rinsemastraat 1 Vlagtwedde .

Hieraan zijn voor u geen kosten verbonden.

Dinsdag 26 oktober:

A – Bier :18.00-18.15 Bies-Boum :18.15-18.30 Bouw-Dool:18.30-18.45

Door-Gerr:18.45-19.00 Geuk-Hess: 19.00-19.15 Hidd-Huiz:19.15-19.30

Huls-Kate:19.30-19.45 Katu-Kras:19.45-20.00

Donderdag 28 oktober:

Kree-Lurk:18.00-18.15 Lust-Munt:18.15-18.30 Musc-Pots:18.30-18.45

Potz-Sand:18.45-19.00 Sant-Spre:19.00-19.15 Stam-Veld:19.15-19.30

Vele-Wate:19.30-19.45 Weeg- Z :1945-20.00

