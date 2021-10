Asielzoekers Ter Apel naar vijf verschillende provincies

TER APEL – Aan de dringende oproep om extra opvanglocaties beschikbaar te stellen voor de vele asielzoekers die momenteel in de opvang in Ter Apel verblijven, hebben vijf provincies gehoor gegeven.

In het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven te veel mensen. Waar plek is voor 275 verblijven er zo’n 750 asielzoekers in de nachtopvang. Het kabinet riep provincies op om nog dit weekend met extra opvangplekken voor deze asielzoekers te komen.

Vijf provincies gaven gehoor aan de oproep. Dit zijn Zeeland, Drenthe, Overijssel, Flevoland en Utrecht. In het voormalig Fletcher Hotel in Emmen zijn sinds gisteren 150 asielzoekers opgevangen. Zij zouden in eerste instantie volgende week komen, maar zijn nu al in Emmen gearriveerd. De opvang is tot 8 januari beschikbaar. Daarna worden in het hotel zorgappartementen gebouwd.

In Hengelo zijn 100 plekken vrijgemaakt, in hotels in Amersfoort en Utrecht ook 100 en in Dronten kunnen 90 asielzoekers terecht.

Ook kunnen 100 asielzoekers terecht in een evenementencentrum in Middelburg. Mogelijk wordt dit aantal eind volgende week nog met 100 tot 150 uitgebreid. Op 27 september ving Zeeland in de Zeelandhallen in Goes 320 mannelijke Afghaanse asielzoekers op. Het ging om pas aangekomen vluchtelingen die nog niet aan hun asielprocedure waren begonnen. Ze werden in Ter Apel geregistreerd en geïdentificeerd en kregen daar hun medische intake. Vandaag werd bekend dat 49 van deze 320 asielzoekers zijn besmet met het coronavirus. Ze zitten in quarantaine en mogen het terrein niet af.