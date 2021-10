Gemeente enthousiast: gezinsondersteuning na geslaagde proef permanent ingezet

MIDDEN-GRONINGEN – De gemeente Midden-Groningen is heel tevreden over de inzet van gezinsondersteuners in gezinnen waar meerdere problemen spelen en waarbij jeugdhulp betrokken is. De ondersteuners brengen ‘rust, reinheid en regelmaat’ waardoor spanningen in het gezin verminderen en ouders hun opvoedtaak beter kunnen oppakken.



Een recente evaluatie van het eerste half jaar gezinsondersteuning blijkt dat ouders, ondersteuners en de sociale teams heel positief zijn over de praktijk. ‘De druk wordt van de gezinnen gehaald’, en ‘Ondersteuners vellen geen oordeel, waardoor hun hulp wel aanslaat’, zijn enkele van de opgehaalde reacties. Ook financieel gezien is gezinsondersteuning een waardevol instrument: in een aantal situaties kon de specialistische jeugdhulp afgebouwd worden en minstens een keer is uithuisplaatsing van een kind voorkomen.



“We zijn met de gezinsondersteuning gestart omdat we van veel kanten hoorden dat de gespecialiseerde gezinsverzorgster erg gemist werd, die vroeger aan de slag ging in gezinnen met problemen”, licht wethouder Peter Verschuren toe. “De gezinsondersteuner is daar de nieuwe versie van. We hadden er hoge verwachtingen van en die zijn helemaal uitgekomen. Daarom hebben we besloten de functie blijvend in ons ondersteuningsaanbod op te nemen.”



Gezinsondersteuning krijgt niet alleen een permanente plek in Midden-Groningen, de gemeente gaat de functie ook doorontwikkelen. Verschuren: “We onderzoeken wat de kenmerken van de ideale ondersteuner zijn en welke ondersteuning het beste kan worden ingezet. Ook gaan we de resultaten van de inzet heel zorgvuldig meten.”

