Cybercriminaliteit met 31,6% toegenomen in Groningen

GRONINGEN – In Groningen is cybercriminaliteit in de eerste negen maanden van dit jaar met 31,6% toegenomen ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Dat is iets minder dan de landelijke toename in meldingen van online misdrijven als vriend-in-nood-fraude, phishing of hacks (+35,1%). Dit blijkt uit cybercrime onderzoek van VPNGids.nl op basis van de meest recente politiecijfers.

In totaal werden er dit jaar al 496 cybercrimemeldingen gedaan bij de politie in Groningen, terwijl vorig jaar in dezelfde periode nog 377 meldingen werden geregistreerd. Ten opzichte van 2019 is cybercrime meer dan verdubbeld: toen werden er in de eerste negen maanden nog maar 193 meldingen gedaan (+157%).

Groningers lopen veel risico op cybercrime

De kans dat Groningers slachtoffer worden van een cybercrime is relatief groot. Per 10.000 Groningers kwamen namelijk 8,5 cybercrimemeldingen binnen bij de politie, terwijl het landelijk gemiddelde op 6,1 meldingen per 10.000 inwoners ligt. Enkel in Drenthe (9,3 meldingen) en Noord-Holland (9,5 meldingen) is het risico groter.

Verdubbeling in vier Groningse gemeenten

In vier Groningse gemeenten verdubbelde het aantal meldingen van cybercriminaliteit. Dit geldt onder meer voor Het Hogeland (van 20 naar 42 meldingen) en Midden-Groningen (van 27 naar 53 meldingen).

In de gemeente Groningen ontving de politie met 220 registraties het vaakst een melding van cybercrime. De toename ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar bleef hier beperkt tot 10,6%.

Landelijk al evenveel meldingen als heel 2020

Het aantal cybercrimemeldingen is in 2021 na negen maanden al op het niveau van heel 2020. Dit jaar kreeg de politie tot nu toe 10.623 meldingen binnen van online misdrijven. In heel 2020 ging het om 10.770 meldingen.

Ingezonden