Janick Lanting naar damtoernooi in Westerhaar

WINSCHOTEN, WESTERHAAR – Zaterdag 6 november vindt het traditionele eendaags damtoernooi plaats in het Overijsselse Westerhaar. De organisatie is in handen van de plaatselijke damclub “Witte van Moort”, waarbij het toernooi wordt afgewerkt in het eigen clubgebouw. De liefhebbers kunnen deelnemen in hoofdklasse, eerste klasse, tweede klasse en huisdammers. Als basis worden er groepen gevormd van 4 spelers die een zogenaamd rondtoernooi afwerken. Het speeltempo bedraagt 1 uur/speler per partij.

Damclub Winschoten

Damclub Winschoten wordt sowieso vertegenwoordigd door het 14 jarig damtalent Janick Lanting uit Bad Nieuweschans. Deze eendaags damtoernooien zijn uitermate geschikt in het persoonlijke trainingsprogramma. Naast Westerhaar vindt woensdag 29 december een damtoernooi plaats in Dedemsvaart.

Regio Cup jeugdtoernooien

Zaterdag 11 december vindt de 1e Regio Cup voor jeugddammers plaats in Hoogeveen. Als basis worden groepen van 8 spelers gevormd, die een zogenaamd rondtoernooi afwerken.

Alleen groep 1 en 2 bestaan uit 6 spelers die de partijen afwerken met de klok. De overige groepen spelen zonder klok. Na Hoogeveen staan de overige Regio Cup toernooien gepland in Hijken op 29 januari 2022, Groningen 12 maart 2022, Rinsumageest op 2 april 2022 en tenslotte op 23 april 2022 in Gramsbergen. Deze zaterdag toernooien beginnen overigens om 13.30 uur. Zonder lid te zijn van een damclub kunnen liefhebbers hier aan deelnemen

Ingezonden