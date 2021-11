Hans Donderwinkel signeerde bij Bruna Nieborg zijn boek: Groninger keuken

WINSCHOTEN – In het kader van de Kookboekenweek (5 t/m 14 november) was Hans Donderwinkel vanmiddag te gast bij Bruna Nieborg in Winschoten.

Hans Donderwinkel heeft al verschillende boeken geschreven. Nu heeft hij zich gestort op wat de Groningers van oudsher eten. Die traditionele gerechten heeft hij verzameld in zijn zojuist bij Uitgeverij Passage verschenen boek: Groninger keuken.

In het kader van de Kookboekenweek (5 t/m 14 november) was hij vanmiddag te gast bij Bruna Nieborg in Winschoten. Vanmorgen was hij bij de Readshop in Stadskanaal.

Donderwinkel signeerde zijn boeken die vanmiddag in de winkel werden aangeschaft. Desgewenst schreef hij er een persoonlijke boodschap in. Daarnaast bakte hij voor de bezoekers kniepertjes.

Het boek: Groninger keuken staat vol met traditionele gerechten uit onze streek. Van nieuwjaarsrolletjes tot spekkendikken, van kniepertjes tot eierbal, van stamppot mous tot poffert. De gerechten zijn in volgorde van de jaarkalender geplaatst. Het boek is op een praktische manier uitgegeven, en bevat prachtige foto’s in kleur.

Foto’s: Catharina Glazenburg