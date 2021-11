Dammer Jakob Pronk uit Winschoten blijft koploper van de Provincie Groningen

WINSCHOTEN, WARFFUM – Donderdagavond 4 november is in Warffum de 4e ronde afgewerkt om de persoonlijk damtitel van de Provincie Groningen. In de Hoofdklasse boekte Jakob Pronk uit Winschoten een knappe zege tegen Floris Tol uit Eelde. In deze scherp opgezette partij nam Jakob het initiatief, echter in het eindspel had Floris nog kunnen aansturen op een puntendeling. In hevige tijdnood overzag Floris echter deze mogelijkheid. Met deze overwinning blijft Jakob lijstaanvoerder van de hoofdklasse, op de voet gevolgd door Danny Staal uit Groningen met 6 punten. Door deze zege van Jakob Pronk is tevens zijn KNDB rating gestegen naar 1189 punten.

Uitslagen 4e ronde

Jakob Pronk – Floris Tol 2 – 0

Bert de Jong – Nico Werkman 0 – 2

Johan Rademaker – Danny Staal 0 – 2

Stand hoofdklasse

Jakob Pronk , Winschoten 4 – 7 MF Danny Staal, Groningen 4 – 6 Nico Werkman, Baflo 3 – 5 René Wijpkema, Kantens 3 – 3 Bert de Jong, Groningen 3 – 1 Floris Tol, Eelde 3 – 1 Johan Rademaker, Groningen 4 – 1

Programma 5e ronde in het Kostverloren kwartier in Groningen

Johan Rademaker – Bert de Jong

Danny Staal – René Wijpkema

Floris Tol – Nico Werkman

Han Tuenter uit Westerlee, na remise, gezakt naar 2e plaats in de 1e klasse

In de eerste klasse kwam Han Tuenter uit Westerlee niet verder dan een voordelige puntendeling tegen Rudolf Schwab uit Westeremden. Clubgenoot Jan Starke uit Oude Pekela moest, daarentegen, berusten in een nederlaag tegen Jack Westerdijk uit Delfzijl. Deze wedstrijd werd overigens afgewerkt op woensdagavond 3 november, de clubavond van Damclub Winschoten. Hierdoor is Jack koploper geworden in de 1e klasse en staat Han Tuenter op de 2e plaats, met één punt achterstand. Vanaf 19 november staan de returnwedstrijden op het programma. Het kwartet deelnemers speelt namelijk een dubbele ronde.

Uitslagen 3e ronde

Jan Starke – Jack Westerdijk 0 – 2

Han Tuenter – Rudolf Schwab 1 – 1

Stand 1e klasse

Jack Westerdijk, Delfzijl 3 – 5 Han Tuenter, Westerlee 3 – 4 Jan Starke, Oude Pekela 3 – 2 Rudolf Schwab, Westeremden 3 – 1

Programma 4e ronde op 19 november in het Kostverloren kwartier in Groningen

Jack Westerdijk – Rudolf Schwab

Han Tuenter – Jan Starke

