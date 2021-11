Nieuwe subsidieregelingen voor evenementen in de provincie

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Dinsdag 9 november, 06.45 uur door John Havinga

DROOG EN VRIJ ZONNIG | LATER KANS OP VORST!

Het blijft vandaag droog en vrij zonnig en de maximumtemperatuur komt te liggen rond 10 graden. De wind wordt matig (3-4) en komt uit het zuiden. De luchtdruk is relatief hoog met 1025 hPa, doordat een hogedruk-gordel nabij ligt – vanaf Polen via Frankrijk – tot aan de Azoren. Dit houdt fronten en regen nog even op afstand.

Vannacht bewolking en minima rond 6 graden bij een zwakke tot matige zuidenwind. Morgen is er wat vaker bewolking en pas in de middag kan deze even openbreken, zodat de zon nog wat gaat schijnen. De maximumtemperatuur komt morgen te liggen rond 9 à 10 graden, bij een zwakke tot matige zuidenwind.

De rest van de week is er ook meer bewolking en af en toe zou er wat lichte regen kunnen vallen, donderdag waarschijnlijk. Maar van serieuze regenval is echter geen sprake. De middagtemperaturen schommelen rond 10 graden en in de nachten koelt het af tot circa 5 graden.

Vrijdagavond laat en in de nacht naar zaterdag krijgen we te maken met een depressie, gevolgd door een Scandinavisch hoog. De verwachte koers van de depressie is wat veranderd (ten opzichte van de laatste dagen) en de kern lijkt nu zaterdagavond naar Frankrijk af te zakken. Dat is een gunstige ontwikkeling voor ons, want vrijdagavond en zaterdag in de nacht kunnen er wel enkele buien of wat regen komen, maar zaterdag blijft droog en ook zondag ziet er zonnig uit. Het wordt dan kouder, met overdag maxima rond 7 à 8 graden en een matige tot vrij krachtige oostenwind (4-5). In de nachten daarna zou het best wel eens een graadje kunnen gaan vriezen!