Wandelen werkt! in De lethe

BELLINGWOLDE – Op woensdag 10 november organiseert wandelcoach Eltjo Glazenburg een wandeling door De Lethe in Bellingwolde. Er geldt een maximum van 60 wandelaars.

De koffie/thee staat vanaf 08.45 uur klaar op de parkeerplaats bij de Wymeersterbrug, Wymeersterweg 17, 9695 XA Bellingwolde (Vlak voor de grensovergang).

We wandelen door de gereconstrueerde De Lethe en zijn Smokkelpaden. Vanwege de corona wandelen we deze keer niet door Duitsland. Tegen het einde van de wandeling bezoeken we de mooie tuin en fotoatelier van oud-huisarts Veeman in de Lethe.



Groep A van 10km start om 09.15 uur

Groep B van 8km start om 09.30 uur

Groep C van 8km start om 09.45 uur

Opgave wandeling is verplicht. Mail naar: info@uwwandelcoach.nl of 06 15 02 79 99 of app. Bij heel slecht weer wordt het Ommetje vroeg in de ochtend via de mail afgemeld.

Geef duidelijk aan in welke groep je wilt lopen. Eltjo Glazenburg houdt zich het recht voor om je toch in een andere groep te plaatsen.

