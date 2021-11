Humanitas gaat eenzaamheid te lijf met telefooncirkel

EMMEN, BORGER-ODOORN – Nieuwe coronamaatregelen leiden tot een verdere vereenzaming van inwoners van Emmen en Borger-Odoorn. Dat zegt Alie Huizing uit Emmen. Zij is al twintig jaar coördinator van de telefooncirkel Humanitas afdeling Emmen/Borger-Odoorn. Tien vrijwilligers maken een belrondje langs acht tot tien alleenwonende mensen van alle leeftijden. Die hebben op deze manier elke dag met iemand contact.

Huizing maakt zich zorgen. ‘Er is zoveel eenzaamheid en we willen graag meer mensen bellen. Helaas zijn er te weinig belvrijwilligers. Nieuwe bellers zijn daarom ook meer dan welkom bij Humanitas’, laat ze weten. Volgens haar is het dankbaar werk. ‘Elke dag bel je iemand. Dat kan vijf minuten duren, maar vaak zijn mensen zo blij dat ze iemand spreken dat je meer tijd nodig hebt.’

Belangrijk telefoontje

Emmense Miny Katerberg (80) maakt al zestien jaar gebruik van de telefooncirkel. Ze begon ermee toen haar man kwam te overlijden. ‘Het is zo fijn dat iemand je elke dag goedemorgen zegt. Het klinkt misschien als iets kleins maar ik verheug me altijd weer op dat telefoontje. Ik app ook met mijn kinderen. Dat is prettig. Maar de Humanitas telefooncirkel is tien keer zo fijn. Het is echt een belangrijk telefoontje’, klinkt het vol overtuiging. Miny benadrukt dat haar kinderen het een rustgevende gedachte vinden dat ze mij elke dag bellen en dat er in de buurt iemand een sleutel van mijn huis heeft en in noodgevallen kan bijspringen.



Info: www.humanitas.nl/afdeling/emmen

Ingezonden