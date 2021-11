ASVB uit bekertoernooi na verlies tegen HFC ’15

BLIJHAM – De voetballers van ASVB kunnen zich de rest van het seizoen op de competitie richten. Na een 1-2 verlies tegen HFC ’15 uit Hoogkerk liggen de Witte Muizen uit de beker.

Zaterdagmiddag stond wedstrijd aanvankelijk gepland om 17.00 uur maar omdat er in Blijham rond het hoofdveld geen lichtmasten staan werd het duel vervroegd naar 15.00 uur. Bijkomend voordeel was dat er nog publiek kon komen kijken: de maatregelen die vrijdagavond door het kabinet waren aangekondigd gingen in om 18.00 uur.

Dan de wedstrijd: de eerste 20 mintuten waren voor de thuisclub maar daarna ging HFC ’15 beter voetballen. Halverwege de eerste helft kwam de zaterdag-derdeklasser op voorsprong door een doelpunt van Mike Steenbergen. ASVB kwam vervolgens op gelijke hoogte door Roy ter Veer. Toch gingen beide ploegen aan de thee met een voorsprong voor HFC ’15: Rick van Lent maakte de 1-2. In de tweede helft werd er niet meer gescoord, in de slotfase werd het nog even hectisch. De gasten kregen rood en ook de thuisploeg: Thijs Hateboer kon na een gemene tackel het veld voortijdig verlaten.

Foto’s: Jacob Musch