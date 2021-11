Westerwolde met enig fortuin naar volgende bekerronde

VLAGTWEDDE – Na een wedstrijd met twee gezichten in een troosteloze ambiance, vol doelpunten en een sensationeel scoreverloop, uitmondend in een beslissende strafschoppenserie, trok Westerwolde zondagmiddag in de eerste bekerronde tegen LEO uit Loon met enig geluk aan het langste eind. Na negentig minuten voetbal stond er uiteindelijk een 4 – 4 eindstand op het scorebord en moesten er dus penalty’s aan te pas komen om te bepalen welk team naar de volgende bekerronde door mocht.

Door vier van de vijf strafschoppen te benutten was dit laatste dus weggelegd voor de Vlagtwedder formatie. Cruciale rol hierbij speelde doelman Rudie Bergman van Westerwolde. Na eerder in de wedstrijd zijn emoties niet helemaal onder controle te hebben gehad, wist hij de laatste strafschop van LEO te stoppen. Zelf kende hij direct daarna geen probleem met het nemen van de vijfde en tevens laatste strafschop van Westerwolde. Snoeihard schoot hij de bal achter de keeper van de opponent, waarna voor spelers en begeleiding van Westerwolde een klein feestje op het veld kon beginnen.

Helaas moest deze bekerwedstrijd om de voor een ieder bekende reden zonder publiek worden afgewerkt. Daar waar Westerwolde op een goede middag qua publiek en dus inkomsten had gerekend, moest er genoegen worden genomen met een handvol toeschouwers in de bosjes. Maar dat deze er waren was overduidelijk te horen en te zien. En toen de door hen opgeworpen kruitdampen letterlijk net waren verdwenen, was het al 4 – 0 voor Westerwolde. Na een eerste grote kans voor René v.d. Laan in de eerste minuut was het dezelfde speler die in de vierde minuut op rechts doorbrak. Zijn halfhoge voorzet werd bij de tweede paal binnen gelopen door Joan Solano: 1 – 0. Na een prima actie van Solano over de linkervleugel kwam in de 10e minuut de bal bij de vrijstaande Lars van Ravenhorst. Recht voor het doel staande haalde hij de trekker over, waarna de bal hoog in de rechterbovenhoek achter de goalie van LEO zeilde: 2 – 0. En vier minuten later was het opnieuw raak. Andermaal snelde René v.d. Laan achter een dieptepass aan en vlak voor de rand van het strafschopgebied was hij net iets eerder bij de bal dan de doelman van de Loonsters. Behendig kopte hij bal over de sluitpost heen, waarna de bal moeiteloos door hem in het lege doel kon worden geschoven: 3 – 0. Hoewel LEO hierna iets meer in de wedstrijd kwam met onder meer een schot op de lat, was het Westerwolde dat in de 19e minuut de 4 – 0 liet aantekenen. Een prima steekpass van spits Sander van Hoorn werd vrij voor de keeper keurig afgerond door René v.d. Laan: 4 – 0. Toch deed LEO voor de pauze nog iets terug qua het maken van doelpunten. Vrij voor doelman Bergman wist Stan Holtjer in de 36e minuut met een bekeken kopballetje de 4 – 1 en tevens ruststand op het scorebord te zetten.

In de tweede helft het andere gezicht van de wedstrijd. LEO gooide, mede door een aangepaste tactiek, alle schroom van zich af en wist al in de 46e minuut de achterstand te verkleinen tot 4 – 2; Lars Uineken schoof de bal gedecideerd in de rechterbenedenhoek. Daarna duurde het tot de 70e minuut voordat de spanning echt in de wedstrijd terugkwam. Een vrije trap vanaf de linkerkant verraste de gehele Westerwolde-defensie, waarna Dennie Werink op erg simpele manier de bal bij de eerste paal binnen kon prikken: 4 – 3. Direct hierna kwam Westerwolde met tien man te staan. Scheidsrechter Reints, die deze middag zo te zien veel op appelleren floot, wenste niet vergeleken te worden met een “pannekouk” en stuurde daarom Kevin v.d. Laan met een tweede gele kaart vervoegd naar de douche. LEO rook bloed en drong meer en meer aan om de gelijkmaker te forceren. Daartoe kreeg het in de 80e minuut de uitgelezen kans na een vermeende en dus dubieuze handsbal van Elroy v.d. West in het strafschopgebied. Lars Uineken wist wel raad met de toegekende strafschop en legde de bal zonder veel moeite achter Bergman. Ondanks dat LEO nog een paar kansjes had om de winnende treffer te scoren, vielen er geen doelpunten meer en restten er dus strafschoppen.Bij deze strafschoppenserie veroverde Westerwolde aanvankelijk een 3 – 2 voorsprong, waarna Sander van Hoorn zijn penalty hard op de lat knalde. Hierna scoorde Leo, maar ranselde Rudie Bergman daarna de laatste strafschop van LEO uit de benedenhoek en besloot hij zelf de laatste elfmeter van Westerwolde voor zijn rekening te nemen. Met een geplaatst schot gaf hij de doelman van LEO het nakijken, waardoor Westerwolde op een toch nog verrassende manier de volgende bekerronde afdwong.Deze tweede bekerronde staat volgens de speeldagenkalender gepland voor het weekend van 18 en 19 december. Hopelijk kan het team van trainer Richard Streuding dan opnieuw thuis en met aanwezigheid van de trouwe schare aanhangers aantreden tegen misschien een gerenommeerde en / of gelijkwaardige tegenstander. Want de wedstrijd van vanmiddag heeft wel bewezen dat een op zich staande bekerwedstrijd tussen dergelijke ploegen garant kan staan voor het nodige spektakel met een soms fortuinlijke afloop voor het winnende team.

Opstelling Westerwolde: Rudie Bergman – Frank Riks (85e min. Joran Luijten) – Merill Wakker – Rudolf Riks (C) – Elroy v.d. West (85e min. Mikai Luijten) – Merijn te Velde (22e min. Julian Smid) – Kevin v.d. Laan – Lars van Ravenhorst – René v.d. Laan (89e min. Ben Ophof) – Sander van Hoorn – Joan Solano (85e min. Michel ter Horst)Scheidsrechter: dhr. J. Reints

Amusementswaarde: 8

Toeschouwers: “10”

Verslag: HJ Pleiter

Foto’s: Bé Eelsing

