Groningse bibliotheken brengen ‘Verhaaltje voor het slapengaan’

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 15 november, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

ENKELE DROGE DAGEN | SOMS WAT ZON

Ook vandaag is het meestal bewolkt en nogal nevelig, en vanochtend zou er wat lichte motregen kunnen vallen. Er is ook maar een zwakke oostenwind en daarmee kan het dus niet goed opklaren, de temperatuur is vanochtend 6 á 7 graden en de maximumtemperatuur is 9 graden.

Vannacht en morgen is er heel weinig wind en dan kan het mistig worden. Het zal dus weer grijs worden met een middagtemperatuur rond de 8 graden.

Woensdag komt er een matige wind uit zuidwest tot west en dan komt er wat beweging in, maar dat geeft af en toe regen of motregen en ook maar weinig zon. Het is pas donderdag dat er met een westenwind enkele betere opklaringen komen. Er kan dan nog wel een bui vallen, maar het wordt later in de week vrij zacht met maxima rond 11 graden en ook ’s nachts temperaturen in de buurt van de 10 graden.