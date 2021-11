KultuurCentrale ontmoetingsplek voor onderwijs en kunstsector

GRONINGEN – Het online platform KultuurCentrale.nl heeft sinds 15 november ook een marktplein voor het onderwijs en kunstenaars. KultuurCentrale biedt een podium aan alle lokale zzp’ers, verenigingen en culturele organisaties die lessen, workshops en projecten kunnen verzorgen voor leerlingen op basisscholen, in het voortgezet onderwijs of de kinderopvang. Voor leerkrachten biedt KultuurCentrale een handig overzicht als ze op zoek zijn naar culturele activiteiten voor vakken als cultuureducatie, burgerschap of geschiedenis. Het platform is een initiatief van KultuurLoket en Stichting Kunst & Cultuur die zich in de provincie Groningen inzetten voor cultuuronderwijs. Iedereen die betrokken is bij kunst en cultuur (professionals en amateurs) kan zich aansluiten bij de grootste culturele community van het Noorden.

“Hoe meer verbindingen ontstaan op het online platform, hoe sterker ook de cultuursector in Groningen wordt.” Inez van de Kimmenade (programmamanager KultuurLoket)

Op KultuurCentrale.nl krijgen aanbieders in alle kunstdisciplines, erfgoed en media een podium. Van de Rijdende Popschool tot de beeldend kunstenaar in Appingedam. Van de zangdocent in Delfzijl tot het Groninger Museum.

Op de KultuurCentrale moet zo een overzicht ontstaan van alle lokale culturele aanbieders, zodat scholen dicht bij huis samenwerkingen kunnen aangaan en aanbod kunnen laten ontwikkelen dat past bij de school en de thema’s die in een schooljaar worden behandeld.

Binnen nu en een jaar moeten er zeker 100 aanbieders en projecten op de site te vinden zijn. Hierdoor worden zowel het onderwijs als de culturele sector ondersteund.

Stichting Kunst & Cultuur

Stichting Kunst & Cultuur (K&C) heeft zich sterk gemaakt voor het uitbreiden van de KultuurCentrale met een onderdeel gericht op het onderwijs. K&C adviseert het onderwijs in Groningen bij het versterken van hun cultuuronderwijs. Ook organiseert zij culturele ontmoetingen via cultuurmenu’s en het programma Culturele Mobiliteit. K&C adviseert scholen en brengt vraag en aanbod samen. De KultuurCentrale helpt scholen hierbij.

“Scholen hebben het culturele veld nodig voor goed cultuuronderwijs, maar weten niet altijd waar te zoeken. Culturele ondernemers weten soms niet hoe ze scholen kunnen bereiken. De KultuurCentrale brengt hen samen”, zegt Peter Pot teamleider cultuuronderwijs van K&C.

Over Kultuurcentrale

Op KultuurCentrale.nl zoeken en vinden creatievelingen elkaar. De online ontmoetingsplek is er voor professionals zoals kunstvakdocenten, dirigenten, regisseurs en schrijvers, maar ook voor amateurkunstenaar en voor de gezelschappen (muziek- en theaterverenigingen, fotoclubs, bandjes, schildergroepen). Het platform is er tevens voor locaties als dorpshuizen, kerken theaters, galeries, kunstmarkten, kerkjes en beeldentuinen. Musea, erfgoedinstellingen en kunstencentra kunnen zich presenteren en facilitators zoals productieleiders, fondsenwervers, technici, decorontwerpers, grafisch vormgevers en cateraars kunnen een profiel aanmaken en een nieuw netwerk aanboren. Iedereen kan op KultuurCentrale.nl nieuws delen, oproepen doen of op basis van je eigen interesses cultureel nieuws ontvangen. Een profiel aanmaken is gratis.

KultuurCentrale is gerealiseerd door KultuurLoket met steun van Nationaal Programma Groningen, Provincie Groningen en Prins Bernhard Cultuurfonds. RTV Noord is mediapartner van KultuurCentrale.



Over KultuurLoket

KultuurLoket is de verbindende schakel tussen amateurs, professionals, scholen en instellingen in Groningen die het maken, beleven en delen van kunst en cultuur stimuleren. KultuurLoket ondersteunt en adviseert iedereen die muziek, theater, dans, literatuur of beeldende kunst (mogelijk) maakt in de provincie Groningen.

Ingezonden

Foto’s: K&C