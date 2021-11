VEENDAM – Op donderdag 25 november 2021 organiseert Veendam Beweegt een speciale zwemochtend voor senioren in zwembad Tropiqua. De activiteit is onderdeel van het maandelijkse activiteiten programma en heeft als doel om senioren kennis te laten maken met sport en bewegen in de gemeente Veendam.

De activiteit start om 09.30 uur en is om 11.30 uur afgelopen. Het programma bestaat uit een aquagymles met aansluitend een koffie of thee moment. Na de les is er de mogelijkheid om vrij te zwemmen.

De bodemdiepte van het bad is 130 cm en de temperatuur van het water is rond de 31°C. De activiteit is gratis.

Aanmelden is verplicht en kan tot en met 23 november 2021 via veendambeweegt@veendam.nl of tel: 06 8685 6864. Let op: het betreft een sportieve activiteit op een binnensportlocatie dus een geldig coronatoegangsbewijs is verplicht.

Meer informatie

Wil je meer weten over de sportieve activiteit? Stuur dan een mailtje naar veendambeweegt@veendam.nl of kijk op www.veendambeweegt.nl

Ingezonden