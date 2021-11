Voorlopig Ontwerp Poort van Winschoten: Compact en duurzaam én van Groninger klei

WINSCHOTEN – De gemeenteraad heeft vanavond kennisgenomen van het Voorlopig Ontwerp (VO) van het nieuwe gemeentehuis. Architecten Dick De Gunst van DP6 architectuurstudio (exterieur) en Eric Wezenberg van Zenber Architecten (interieur) gaven persoonlijk een toelichting op het ontwerp, dat op positieve reacties van de raad kon rekenen. Wethouder Erich Wünker heeft veel vertrouwen in het vervolg: “Ik ben heel tevreden over de wijze waarop de architect het structuurontwerp verder heeft uitgewerkt. Het Voorlopig Ontwerp laat zien dat de architect onze wens van een open en transparant gebouw goed heeft opgepakt. Het gebouw is licht van binnen en met het toepassen van baksteen van Groninger klei sluit het ook goed aan bij wat we in onze regio allemaal te bieden hebben. Wat mij betreft ligt er een mooie basis voor het Definitief Ontwerp.”

Bijeenkomst voor inwoners en ondernemers op de 24ste

Volgende week is de beurt aan de inwoners en ondernemers. Zij zijn zijn van harte welkom bij een digitale bijeenkomst over de Poort van Winschoten én de Centrumontwikkeling Oldambt op 24 november om 19.00 uur. Behalve de plaatjes van het VO bij dit bericht, zijn dan ook meer (sfeer)beelden te zien.

Met de raad werd vanavond ook gesproken over het participatieproces om te komen tot een ambitiedocument voor het Centrum. Vooruitlopend hierop werden alvast de eerste resultaten gedeeld van een flitspeiling onder inwoners en ondernemers. Tijdens de bijeenkomst op de 24ste, staat dit weer op de agenda. Wilt u meespreken of meeluisteren op 24 november? Kijk dan op www.gemeente-oldambt.nl/poortvanwinschoten hoe u de bijeenkomst via uw computer, telefoon of tablet kunt volgen.

Een aantrekkelijk nieuw gebouw

Het nieuwe gemeentehuis verbindt het heden met de toekomst. Dat gebeurt bijna letterlijk met het monument uit 1896 dat via een loopbrug in verbinding staat met het nieuwe gebouw. Het wordt

een gebouw dat tijdloos, duurzaam en energiezuinig is. In de uitstraling van het gebouw zie je de functies terug van werken, ontmoeten en haar bestuurlijke en democratische rol. Bezoekers staan er centraal, maar het is ook een plezierige, aantrekkelijke en inspirerende werkomgeving.

Karakter en uitstraling nieuwbouw

De nieuwbouw wordt herkenbaar als karaktervol gemeentehuis, maar vooral ook in samenhang met het klassieke gemeentehuis en de aangrenzende stedelijke ruimte. Architect Dick de Gunst van DP6 architectuurstudio licht toe: “We realiseren graag het nieuwe gemeentehuis, gemaakt van Groninger klei. Een compact en duurzaam gebouw om elkaar in te ontmoeten en om in samen te werken.” Hij vertelt over het ontwerp: “Het gebouw kenmerkt zich aan de buitenzijde door roodbruin metselwerk, gemaakt van rode klei en voorzien van bijzondere (witte) accenten. Die zie je terug in de gevelbanden, raamkaders, het balkon en de loopbrug naar de oudbouw. De hoofdingang komt aan de zijde van de parkeerplaatsen tevens komt er een ingang via de Langestraatzijde. De benedenverdieping aan de Johan Modastraatzijde wordt van glas om zo het openbaar bestuur symbolisch te benadrukken. Ook komt aan die zijde een balkon.”

Groene oase als werkomgeving

Interieurarchitect Eric Wezenberg vervolgt: “Bij het binnentreden van het gebouw opent zich een lichte ruime wereld. Met doorzicht naar de Langestraat, met daglicht door de vides tot in het hart van het gebouw en doorzicht naar de verdiepingen waar de medewerkers van de gemeente werken. In het gebouw is veel groen. En je hebt zicht op de raadzaal, die als multifunctionele ruimte ook bruikbaar is voor andere bijeenkomsten. Als bezoeker voel je je welkom.”

Vervolg

Parallel aan het ontwerp van het gemeentehuis wordt er gewerkt aan schetsen voor de openbare ruimte rondom het gemeentehuis. Daarover wordt in januari gesproken met de Klankbordgroep Omwonenden. Aansluitend komt er een informatieronde om het schetsontwerp voor de openbare ruimte breder te delen. Het Definitief Ontwerp van het gebouw staat op de planning voor volgend voorjaar. Daarna volgt de aanbesteding van de aannemer die het gebouw gaat bouwen. Ook zullen in de loop van volgend jaar de eerste werkzaamheden plaatsvinden voor het bouwrijp maken van het terrein.

