Crowdfunding voor Stichting Hertenkamp Vriescheloo

VRIESCHELOO – Vandaag gaat voor de Stichting Hertenkamp Vriescheloo een crowdfunding van start.

Via samenvoordebuurt.nl start Stichting Hertenkamp Vriescheloo, in samenwerking met de RegioBank in Bellingwolde, een crowdfunding. De stichting wil het hertenkamp nieuw leven inblazen om de leefbaarheid in de gemeente te bevorderen. De wens is het hertenkamp meer aan te kleden om terugkomende ontmoetingen te stimuleren.

Via een crowdfunding willen ze geld inzamelen om onder andere een picknicktafel, speeltoestellen voor kinderen en klimattributen voor de geiten aan te schaffen en op te knappen. U kunt via www.samenvoordebuurt.nl/hertenkampVriescheloo doneren. Ook kunt u een bijdrage in een pot doen die staat in het kantoor van de RegioBank.

De stichting hoopt 3.000 euro te kunnen inzamelen.