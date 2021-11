Rechtstreekse busdienst tussen Zwolle en Ter Apel om overlast in de trein te verminderen

ZWOLLE, EMMEN, TER APEL – Vanaf volgende week rijdt er drie keer per dag een pendelbus tussen Zwolle en Ter Apel.

Tussen het station in Zwolle en het AZC in Ter Apel gaat vanaf volgende week drie keer per dag een pendelbus rijden. Gehoopt wordt dat hiermee de overlast die sommige asielzoekers in de trein van Zwolle naar Emmen, het openbaar vervoer tussen Emmen en Ter Apel en op het station in Emmen veroorzaken, wordt verminderd. Vaak gaat het om reizigers die weigeren te betalen, agressief gedrag vertonen, bedreigingen uiten en diefstal plegen. Chauffeurs en overige ov-medewerkers komen daardoor geregeld in onveilige situaties terecht.

De pendeldienst, die is ingezet om de reguliere buslijn 73 tussen Emmen en Ter Apel te ontlasten, blijft ook rijden.

Op de buslijn en bij station Emmen wordt meer door handhavers gesurveilleerd. Rond het station is ook veel overlast van daklozen, van wie een deel bestaat uit mensen die uit het azc zijn gezet. Mogelijk mogen er in het uiterste geval gebiedsverboden worden afgegeven.

Ook heeft burgemeester Eric van Oosterhout van de gemeente Emmen er bij het ministerie op aangedrongen dat asielzoekers die vanuit Ter Apel naar Emmen reizen en agressief gedrag vertonen of diefstal plegen, sneller in de handhaving- en toezichtlocatie (HTL) opvang in Hoogeveen worden geplaatst.