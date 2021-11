Sinterklaas komt met de “rijdende kantine”van Stichting Bovem naar Bourtange

BOURTANGE – Vandaag kwam Sinterklaas met de “rijdende kantine” aan in Bourtange.

Sinterklaas is weer in Nederland en natuurlijk bracht de Goedheiligman ook een bezoekje aan de vesting Bourtange. De Sint kwam in de “rijdende kantine” van Stichting Bovem. Deze werd getrokken door een oldtimer tractor, bestuurd door Jan Borg. Dit was nog een spannende onderneming want de “kantine” past maar net onder de poorten door.

Op het Marktplein werden de Sint en zijn zes pieten door kinderen welkom geheten. De Goedheiligman nam voor alle kinderen ruimschoots de tijd voor een praatje.

Foto’s met dank aan Anneke Borg