Humanitas en Voedselbank Veendam helpen de Sint een handje

VEENDAM – Dinsdag heeft de voorzitter Frits Muurman van Humanitas Veendam & Pekela aan de Voedselbank Veendam sinterklaascadeaus overhandigd voor de kinderen. Voorzitter Klaas Steenhuis van de Voedselbank heeft 40 pakjes, geheel in stijl in twee juten zakken verpakt, in ontvangt genomen.

Onlangs was door het bestuur van Humanitas besloten om met de jaarlijkse sinterklaasactie de Sint weer een handje te helpen voor de kinderen tot en met 9 jaar in gezinnen die gebruik maken van de Voedselbank Veendam.

In voorgaande hielpen de vrijwilligers van Humanitas de Sint zelf met het langsbrengen van de cadeaus. Dan hielpen we de Sint om de pakjes langs te brengen. In de ochtenduren als de kinderen op school zaten. Op tijdstippen waarop de kinderen niet thuis zijn, werd er bezorgd. De routes werden over de verschillende ‘hulpsinten’ verdeeld.

Maar vanwege het coronavirus waren er minder contacten met de cliënten, maar men wilde bepaalde cliënten niet vergeten. Het voorstel van het samenbundelen van deze actie voor grotendeels dezelfde doelgroep werd door de Voedselbank meteen hartelijk ontvangen.

Frits Muurman: “Doordat we minder contact hebben zochten we de samenwerking. Mogelijk kan deze samenwerking blijven bestaan. Via de Voedselbank is er een groter bereik. Anders komen we bij sommige gezinnen niet thuis.”

Bestuurslid Bijka Scholtens van Humanitas coördineert deze actie.

De Voedselbank verzorgd ruim honderd gezinnen. Dat zijn ruim 350 monden. Ongeveer 20 kinderen krijgen een cadeautje dankzij de samenwerkende hulpsinten uitgedeeld.

