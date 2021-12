D66 Stadskanaal in verkiezingen weer onder leiding van Klaas Pals

STADSKANAAL – De “Knoalster” leden van D66 hebben voor de verkiezingen van de Gemeenteraad in 2022 unaniem gekozen voor continuïteit van beleid met de huidige fractievoorzitter Klaas Pals. Pals, die er al vier raadsperiodes heeft opzitten, is daar zeer content mee. “Je moet het toch altijd maar weer afwachten of men uiteindelijk voor jou kiest. Maar ik ben blij met het vertrouwen en ga er graag weer voor”.

Pals weet zich deze keer vergezeld van zowel de jonge garde als ook de routiniers uit de partij. Op plaats twee staat Thom Berends (27) gevolgd door jongeling Jasper Smit (18). Thom Berends is in het dagelijks leven bouwkundig constructeur en Jasper Smit studeert nog. Op plaats drie is gekozen voor Trijnie Landlust. Ondernemer Remco van Suchtelen van der Haare en oud gediende Roelof Kuik, completeren de ploeg voor de verkiezingen. De slogan waarmee men de verkiezingen wil ingaan luidt “We laten iedereen vrij, maar niemand vallen!”.



D66 Stadskanaal werkt sinds enige tijd nauw samen met de D66-afdeling in Oldambt en Pekela. Met Westerwolde was er al een samenwerking. Pals: “de problematiek waar men daar tegen aan loopt, is vaak dezelfde als in Stadskanaal en op die manier kunnen we veel meer bereiken. Delen van kennis, zaken beter uitzoeken, gezamenlijk optreden en beïnvloeden van regionale samenwerking, levert daardoor veel meer op”. Er wordt verwacht dat die samenwerking in 2022 gaat leiden tot een gezamenlijke en krachtiger afdeling voor Zuidoost Groningen.

