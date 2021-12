Stichting Vrienden van Refaja doet laatste schenking

Weerbericht

Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 8 december, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

VRIJWEL DROGE DAG | MORGEN MEER BUIENKANS

We hebben vandaag een redelijke dag met wolkenvelden en soms brede opklaringen. Het blijft vrijwel overal droog, al is een enkele bui in de loop van de dag niet uit te sluiten. Er staat een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten met windkracht 3 tot 4, de temperatuur klimt van 4 naar 6 graden.

Komende nacht is er weinig verandering en het is dan droog bij 2 á 3 graden, maar morgen is er veel bewolking met ’s middags en ’s avonds af en toe wat regen. Ook morgen is er matige wind, dan uit het zuidwesten.

Vrijdag is er een zuidoostenwind maar dan is het overwegend droog, zaterdag is er kans op enkele buien met af en toe zon. De meeste kans op regen in het komende weekend is er zondagnacht en zondagochtend. Dan kan het druilerig worden maar de temperatuur stijgt zondag wel naar 8 of 9 graden. Tot die tijd is het ’s middags ongeveer 5 graden.

De langere termijn voor volgende week laat overwegend droog en vrij zacht weer zien, met af en toe mooie zonnige perioden.