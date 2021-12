Tijdelijke quarantainelocatie asielzoekers in Clockstede Nieuwe Pekela

NIEUWE PEKELA – In het pand ‘de Clockstede’ aan de Prunuslaan komt vanaf begin januari een tijdelijke uitwijklocatie, een opvanglocatie voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. Woningcorporatie Acantus, de eigenaar van het pand, en de gemeente Pekela hebben dit besloten vanwege het tekort aan opvang in de regio. Het pand wordt gebruikt door het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) voor de periode van één jaar.

Coronacrisis en opvang

Op dit moment is er een tekort aan opvang voor asielzoekers die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus. De speciaal daarvoor ingerichte locatie in Haren wordt al optimaal gebruikt. In de Clockstede worden alleen asielzoekers opgevangen die (mogelijk) besmet zijn met het coronavirus en afkomstig zijn van asielzoekerscentra in het noorden van Nederland.

Medewerking uit solidariteit

De gemeente Pekela wil uit solidariteit naar de regio medewerking verlenen aan de noodzakelijke opvanglocatie. Wethouder Hennie Hemmes: ‘’Het gaat hier om mensen die wij niet aan hun lot kunnen overlaten, zeker niet gezien de coronacrisis. Wel is de opvang tijdelijk én onder een aantal strikte voorwaarden.’’

Voorwaarden

De gemeente heeft een aantal voorwaarden gesteld die door het COA worden nageleefd. Het gaat bijvoorbeeld om de opvang van maximaal 120 personen, personen blijven niet langer dan nodig voor isolatie / quarantaine in de Clockstede en gaan daarna terug naar het asielzoekerscentrum waar zij vandaan komen, en er is controle op dat personen de Clockstede niet verlaten in de isolatie-/quarantaineperiode.

