Opname kerkdienst vanuit de Baptisten gemeente “De Wegwijzer” in Vriescheloo te beluisteren bij RTV Westerwolde

Westerwolde Weerbericht van: | Zaterdag 17 december, 09.00 uur door John Havinga

GRIJZE DAG | WITTE KERST MOGELIJK VOOR NOORD NEDERLAND

We beginnen vandaag bewolkt en het is nevelig met veel lage bewolking. De temperaturen komen te liggen rond 8°C, bij een matige noordwestenwind (2-3). Vanmiddag blijft wel bewolkt, maar wel droog.

Morgen is het opnieuw een bewolkte dag, maar de zon kan even schijnen Vannacht ligt de minimumtemperatuur rond 6°C. Morgenochtend is het nog grijs, maar later in de ochtend en middag kan de bewolking tijdelijk breken en schijnt af en toe de zon. De maximumtemperatuur komt te liggen rond de 6 à 7°C, bij een matige noordwestenwind (3).

Geleidelijk kouder na het weekend. Volgende week wordt het kouder, met maandag nog 4 à 5°C, maar dinsdag en woensdag nog maar 1°C en in de nachten gaat het licht tot matig vriezen tot ongeveer -3 à -5°C. Het voordeel daarbij is, dat ze zon ook gaat schijnen. In de nacht en ochtend komen ook mistbanken voor.

Witte Kerst voor Noord Nederland is mogelijk. De weerkaarten tonen dat wij in het noorden, in die koude lucht zullen blijven en met depressies die vanuit het zuidwesten naderen, wordt het in Z-Nederland regenachtig en zacht, maar wij blijven schommelen rond het vriespunt of iets eronder. De neerslag die dan valt, zal in de vorm van sneeuw kunnen blijven liggen.