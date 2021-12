Mans Siegers lijsttrekker Pekelder SP, onderwijsman Jur Rensema hoogste nieuwkomer

PEKELA – De leden van de SP Pekela hebben de kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen vastgesteld. Ervaren volksvertegenwoordiger Mans Siegers uit Nieuwe Pekela is de lijsttrekker. Jur Rensema is een nieuw gezicht op de tweede plek.



Siegers is de huidige fractievoorzitter van de SP. Hij was 40 jaar fysiotherapeut in Pekela en zit sinds 2006, met een korte onderbreking, in de gemeenteraad. Jur Rensema is een echte onderwijsman. Hij was onderwijzer op verschillende scholen, docent aan de universiteit en schooldirecteur. Ook adviseerde hij diverse gemeenten over goed onderwijs. Beide mannen zijn inmiddels met pensioen en willen zich blijvend inzetten voor de Pekelder samenleving.

Huidig raadslid Gerard Loos staat op nummer drie. Loos werkt al dertig jaar in de kartonnage industrie. Geboren en getogen Pekelder Marga Wubbema is de nummer vier van de socialisten. De 24-jarige student technische bedrijfskunde Teun Boskers maakt de top 5 compleet.



Afdelingsvoorzitter Henk Hensen is trots op de diverse lijst met namen. ‘Stuk voor stuk harde werkers met een groot hart voor Pekela. Met de kennis en kunde uit de zorg, het onderwijs, verenigingen en de fabriek kunnen wij als geen andere partij de ideeën van de straat naar de raad halen, en andersom.’



De SP werd bij de vorige gemeenteraadsverkiezing de grootste partij in de gemeente met vier zetels. De belangrijkste belofte voor een zelfstandig Pekela zonder herindeling is na een lange lokale strijd ingelost. De SP zal wederom de leus ‘Wies mit Pekel’ hanteren. De partij zet zich in voor menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid en solidariteit. De lokale verkiezingen zijn op 16 maart 2022.

Ingezonden