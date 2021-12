Westerwolde Weerbericht van: | Zondag 26 december, 09.00 uur door Jules Geirnaerdt

PAS VANNACHT KANS OP IJZEL | NA MORGEN VEEL ZACHTER

Het is een zonnige, maar erg koude tweede kerstdag. Want er staat een matige oostenwind met windkracht 3 tot 4 en vanochtend is er meest matige vorst met temperaturen tussen -5 en -8. Vanmiddag loopt dat wat op naar maxima rond -2, maar vanavond gaat het weer iets omlaag en ook dan waait het nog redelijk door.

Het blijft nog wel droog, al neemt de bewolking eind van de middag en vanavond toe. Het is pas na middernacht dat er kans is op ijzel en gladheid. Dan stijgt de temperatuur tot rond het vriespunt en het het kan in de loop van de nacht -en zeker morgenochtend- erg glad zijn op de weg. Morgenmiddag stijgt de temperatuur tot een graad of 4 en er valt dan een lokale bui, morgenavond neemt de kans op regen sterk toe.

Dinsdag stijgt het verder door naar 7 graden en daarna zelfs naar 10 tot 12 graden. Het worden dan ook zachte laatste dagen van het jaar. Veel zon is er daarbij niet maar met de regen zal het ook wel meevallen. Woensdag is de regenkans vrij groot, daarna zal er tot Nieuwjaar maar af en toe een bui vallen.