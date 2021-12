DUITSLAND – Hieronder vindt u politieberichten uit de Duitse grensstreek. Was u getuige van een van deze zaken, neem dan contact op met de politie.

Weener

Op 23 december werd om 19.30 uur een 60 jarige inwoonster van Weener via WhatsApp benaderd door een onbekend persoon die zich uitgaf als zijnde haar zoon. Hij vertelde dat hij in financiële problemen verkeerde en nog een openstaande rekening had. Ook vertelde hij dat hij een nieuw mobiel nummer had. Hij wou haar een foto van de rekening sturen zodat ze het geld kon overmaken. De vrouw vertrouwde de zaak niet en zocht contact met haar zoon, die uiteraard van niets wist. Zij heeft aangifte bij de politie gedaan.

Leer

Gisteravond vertelde een 33 jarige man uit Weener aan een kassière van een supermarkt aan de Osseweg in Leer dat hij een grote hoeveelheid alcoholische dranken wou kopen. Hij moest nog even snel geld uit de auto halen zei hij. De 25 jarige kassière vertrouwde het niet en rende achter de man aan, de parkeerplaats op. Daar zag zij dat er meerdere pakjes rookwaren uit zijn kleding vielen. Zij wist de man vast te grijpen. Ondanks dat hij zich verweerde, lukte het hem niet te vluchten. De kassière wist, samen met een getuige, de man terug naar de winkel te brengen. Hij was tijdens de worsteling lichtgewond geraakt. De politie constateerde dat hij 11 pakjes rookwaren gestolen had. Ook was hij in het bezit van een kleine hoeveelheid verdovende middelen. Hij werd aangehouden en er is proces-verbaal opgemaakt.

Haren

Gisteravond is om 18.20 uur ingebroken bij een woning aan de Hinterm Busch in Haren. Nadat de dader eerst een zonnescherm had beschadigd werd een raam ingeslagen. Uit de woning werden twee laptops gestolen.

Gisteravond is iets voor tien uur een poging tot inbraak gedaan bij een woning aan de Peterdose-West in Haren. De dader probeerde met een onbekend voorwerp de buitendeur open te breken, maar werd tijdens zijn bezigheden door de bewoner overlopen. De man sloeg in onbekende richting op de vlucht.

Gisteravond wist om 19.40 uur op de A 31 een paard uit een paardentrailer te ontsnappen. De 25 jarige bestuurster van een Audi, waarachter de trailer bevestigd was, merkte dit niet. Het paard werd kort daarna door een vrachtwagen aangereden. Het belandde op de linker rijbaan. Daar botste een Daimler tegen het dier. De auto sloeg over de kop en kwam liggend op het dak tot stilstand. De 41 jarige bestuurder werd lichtgewond per ambulance naar een ziekenhuis gebracht. Een Hyundai raakte door losse op de weg liggende onderdelen beschadigd. De 57 jarige bestuurder en de 60 jarige vrachtwagenchauffeur bleven ongedeerd. Het paard overleed op de plek van het ongeval. De weg is wegens bergingswerkzaamheden tot 03.20 uur afgesloten geweest.

Emstek

Sinds 22 december wordt de 32 jarige Damian Dariusz Flis vermist. Hij vertrok tussen 22.00 en 22.30 uur te voet uit een woning aan de Zur Poggenburg in de richting van de Zum Esch in Molbergen. Vanaf daar ontbreekt ieder spoor. Er is de laatste dagen volop naar de man gezocht. Hierbij werd ook een politiehelikopter ingezet. De vermiste lijdt onder anderen aan een aandoening aan zijn hart en heeft mogelijk medische hulp nodig.

Zijn signalement luidt:

173 m lang

weegt ongeveer 80 kilo

licht gedrongen gestalte

blond kort haar

blauwe ogen

hij mist de wijsvinger aan zijn linker hand

hij heeft geen baard

brildragend

was gekleed in zwarte jas en een spijkerbroek

Foto: Politie Cloppenburg