Lyliane van Wijnbergen uit Oudeschans te zien in tv programma Bakken op de boerderij

OUDESCHANS – Vanaf zondag 16 januari is Lyliane van Wijnbergen te zien in het programma Bakken op de boerderij; een informatief programma waarin allerlei verschillende boerenbedrijven in beeld komen.

Bakken op de boerderij is een informatief programma waarin allerlei verschillende boerenbedrijven in beeld komen. Tijdens het programma bakt presentatrice Lyliane van Wijnbergen iedere week met twee kinderen een taart van het product dat onderzocht wordt bij de boer. Verder wordt er op een leuke manier informatie gegeven over het boerenleven en leren we van alles over waar ons voedsel vandaan komt.

Lyliane woont samen met haar man en dochter op een veebedrijf bij Oudeschans. Een van haar passies is taarten bakken. Zij verzorgt op haar bedrijf Lily Cakes o.a. workshops, high tea’s en kinderfeestjes. Tijdens de kinderfeestjes bakken de kinderen een taart. Van te voren spreken ze de vorm af van de taart. Zo kunnen ze kiezen uit een koeien, beren, dino, varken of Mickey mouse taart. Ook cupcakes bakken behoort tot de mogelijkheden.

De kinderen mogen ook in de stallen kijken en de kalfjes knuffelen. Lyliane krijgt vaak vragen zoals “waar liggen de koeien op in de stal?”, “hoe vaak per dag worden de koeien gemolken?” of “slaapt een koe ook veel?”. Allemaal leuke vragen voor zowel kinderen als volwassenen. Door tijdens de workshop of kinderfeest een kijkje in de stal te nemen worden veel van deze vragen beantwoord.

Tijdens de acht afleveringen in het programma Bakken op de boerderij bakt Lyliane iedere week met twee kinderen een taart van het product dat onderzocht wordt bij de boer. Verder wordt er op een leuke manier informatie gegeven over het boerenleven en leren de kijkers van alles over waar ons voedsel vandaan komt. De afleveringen zijn in samenwerking met Eclectic Producties gemaakt. Het is een televisieprogramma voor kinderen & volwassenen.

De eerste aflevering is zondag 16 januari om 16:00 uur – 16.30 uur bij RTL 4 te zien. Het wordt iedere zaterdag om 15.30 uur herhaald en is te zien bij Videoland.

Info: Lily Cakes

Foto’s: Jan en Catharina Glazenburg