Westerwolde Weerbericht van: | Woensdag 5 januari, 07.45 uur door John Havinga

GUUR EN BUIIG – VANMIDDAG DROGER | REST VAN DE WEEK WATERKOUD

Het is guur weer met buien en wind en daarbij is er in de ochtend kans op wat hagel of natte sneeuw. Het wordt maximaal 6 graden, bij een vrij krachtige noordwestenwind en windstoten tot 60-70 km/uur. Vanmiddag wordt het droger met hooguit nog een laatste regenbui. Vannacht blijft het droog met een afwisseling van wolken en opklaringen, bij minima dichtbij het vriespunt.

Morgen blijft het droog met geregeld zon en het wordt overdag ongeveer 4 graden. De wind is ook rustiger en die wordt matig uit het zuiden. In de nacht naar vrijdag komt er een volgend neerslaggebied naar ons toe. Aangezien de temperatuur dan rond 1 à 2 graden schommelt, kan er tijdelijk natte sneeuw vallen. Vrijdag overdag is het wisselend bewolkt met enkele buien bij 5 graden.

Het weekend blijft waterkoud en het laat twee gezichten zien Zaterdag hebben we een koude start, met minima rond het vriespunt en overdag wordt het 3 graden met vrij zonnig weer. De wind komt uit het zuidwesten tot zuiden en wordt matig tot vrij krachtig. In de avond en nacht naar zondag krijgen we te maken met (natte) sneeuw en temperaturen rond nul tot 1 graad. Zondag is vervolgens bewolkt met eerst regen en later droog en bewolkt weer bij 3 graden, met een matige noordelijke wind.