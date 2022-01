Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 6 januari, 07.45 uur door John Havinga

KOUDE START ROND VRIESPUNT – LOKAAL GLAD | KOMENDE TIJD WISSELVALLIG EN WATERKOUD

Het kwik ligt rond het vriespunt en lokaal kan het glad zijn maar het wordt een mooie dag met droog weer en geregeld zonneschijn. Het is ook rustiger met een zwakke tot matige wind uit het westen en vanmiddag uit het zuiden. Vannacht zakt het kwik naar 1 à 2 graden en met een neerslaggebied in aantocht, kan er vrijdagochtend regen en tijdelijk natte sneeuw vallen.

Morgen af en toe zon maar ook buien en soms met een winters karakter, vooral in de middag en avond. Het wordt overdag ongeveer 4 graden, bij een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. In de nacht naar zaterdag wordt het droog met opklaringen zakt het kwik weer tot rond het vriespunt. Kans op gladheid door bevriezing.

Zaterdag is het vrij zonnig en droog met later meer bewolking bij temperaturen rond 3 graden. In de avond en wordt het regenachtig, met misschien even natte sneeuw, maar al gauw ‘warm’ regenwater en temperaturen oplopend naar 5 graden. Zondag blijft het regenachtig en onstuimig met een (vrij) krachtige westenwind. De temperatuur ligt overdag rond 6 graden.

Volgende week wordt het zachter met temperaturen rond 8 à 9 graden. Maandag is het nog wel redelijk droog, maar daarna krijgen we wisselvallig weer met buien en/of regen.