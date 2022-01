Veendam Beweegt – 10 wandeluitdagingen in januari 2022

VEENDAM – Wandel in januari en maak kans op een jaar lang gratis sporten bij een sportaanbieder in de gemeente Veendam ter waarde van €250,- . Veendam Beweegt deelt in de maand januari 10 wandeluitdagingen, bestemd voor alle inwoners van de gemeente Veendam. Voltooi zoveel mogelijk uitdagingen om meer kans te maken op verschillende sportprijzen. Bij 5 voltooide uitdagingen maak je kans op 1 van de prijzen. Hoe meer uitdagingen je voltooit, hoe groter de kans.



Wandeluitdaging 1: maak een wandeling van 4 km of 20 minuten in Park Borgerswold Veendam. Vrijdag 7 januari delen wij de volgende wandeluitdaging via www.veendambeweegt.nl en de sociale kanalen van Veendam Beweegt (Facebook en Instagram). Voltooi de uitdaging wanneer het jou het beste uitkomt. Is de wandeling voltooid, deel dit dan met Veendam Beweegt. Mail of Whatsapp Veendam Beweegt met foto’s van de wandeling of maak een screenshot van de gewandelde route. Loop je liever een vaste route, bel of mail dan naar 06 86856864 of veendambeweegt@veendam.nl en ontvang een route.



De 10 wandeluitdagingen worden op de volgende datums bekendgemaakt: 5, 7, 10, 12, 15, 16, 17, 21, 24 en 28 januari 2022. Volg ons op Facebook en Instagram en mis geen wandeluitdaging. Ontvang je de uitdagingen liever via de mail of WhatsApp, laat het ons weten en ontvang alle wandeluitdagingen!



Voor meer informatie kunt u mailen naar veendambeweegt@veendam.nl of kijk op www.veendambeweegt.nl

