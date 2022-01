Paas: ‘Voor de toekomst van Groningen hebben we elkaar nodig’

Westerwolde Weerbericht van: | Maandag 10 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

KOUDE MAANDAG | RUSTIGE WEEK

We zijn rustig en koud begonnen aan de dag, met een temperatuur rond -1 en vooral ook mistig weer. Lokaal zijn er vanochtend dichte mistbanken. Plaatselijk is het ook glad op de weg, met name op kleinere bruggen en viaducten. Maar als die mistbanken weg zijn dan wordt het een mooie dag met vrij veel zon en wat midden- en hoge bewolking. De temperatuur is vanmiddag maximaal 4 graden, de wind is zwakjes uit het zuiden.

Vanavond en vannacht daalt het weer tot rond het vriespunt. Daarbij kan opnieuw mist of laaghangende bewolking ontstaan. Morgen begint dan ook grijs maar er zijn ook weer mooie zonnige perioden, wel komt er morgenavond een klein front uit het westen en wij kunnen daar ook wat regen van krijgen.

Maar dat is woensdag alweer opgelost. En het is dan verder rustig weer tot aan het einde van de week met een zwakke wind uit richtingen tussen noord en west. Daarmee zal het niet zo koud zijn, want morgenmiddag is het maar een graad of 3 en daarna is de middagtemperatuur ongeveer 6 graden.