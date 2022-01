Annet en Cor de Jong bedanken iedereen die er voor zorgde dat Indi veilig thuis kwam

Westerwolde Weerbericht van: | Donderdag 13 januari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

NEVELIG | TOT ZONDAG WEINIG VERANDERING

Het is allemaal erg nevelig en mistig vanochtend, maar er is een matige zuidwestenwind en dat houdt dichte mist tegen. Het is ook al een graad of 5, bij windkracht 3 tot 4. Het is dus wel waterkoud om mee te beginnen, vanmiddag kan de zon even door kunnen breken, maar ook dan zijn er nog veel wolkenvelden.

Morgen komt daarop weinig verandering met vannacht nevel en mist, overdag is er kans op enkele opklaringen bij een matige westenwind. Maximum vandaag en ook morgen rond 7 graden, minimum vannacht rond 4 graden.



In het weekend gaat het langzaam veranderen, want dan gaan hogedrukgebieden door naar Oost-Europa. Zaterdag hebben wij daardoor een zuidenwind en ongeveer hetzelfde weerbeeld met veel bewolking en nevelig weer, maar zondag is er een zuidwestenwind en dan is er kans op wat regen. Begin volgende week waait de wind uit het noordwesten tot noorden. Dat geeft enkele buien en regelmatig wat zon, de temperatuur verandert nog weinig.