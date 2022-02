Westerwolde Weerbericht van: | Vrijdag 18 februari, 08.00 uur door Jules Geirnaerdt

STORM EUNICE | ZEER ZWARE WINDSTOTEN

We krijgen in de loop van de middag en vooral vanavond en vannacht met de superstorm EUNICE te maken.

Dat geeft vanmiddag enkele flinke buien en daarna zijn er opklaringen, maar later vanmiddag ook al windvlagen van 90 tot 100 km/uur. Tot vanmiddag valt het nog mee met af en toe regen en nog maar een matige zuidenwind. Vanavond is er een zuidwesterstorm met windkracht 8 tot 9 en -bij ons- windstoten tot rond de 100 km/uur. Vannacht komt de wind uit het westen en zijn vlagen van 110 mogelijk, maar aan het Wad kan het uitschieten tot 140 km/uur. Er zijn vannacht ook enkele flinke buien, houd dan dus rekening met storm en slagregens.

De temperatuur stijgt eerst tot rond 10 graden, vanavond daalt het tot een graad of 5. Morgen is er nog windkracht 4 tot 5. Er is regelmatig wat zon en het wordt ongeveer 7 graden, maar ’s avonds raakt het bewolkt en later gaat het regenen. Zondag blijft het bewolkt en zijn er flinke perioden met regen of motregen, en zal het vrij hard waaien. Ook maandag is het nog guur met wat buien en windvlagen, daarna komt het allemaal een beetje tot rust.